東京秋葉原列車隨機斬人｜急救專家教保命關鍵　心臟被刺還有得救

日本近日接連發生災害事故，昨天（1月3日）晚間傳出1名女子在東京山手線秋葉原的1輛列車上，持刀對乘客攻擊，造成4人受傷。



急診科醫生指出，這類刺傷外傷，最致命的還是出血性休克，如果可以的話，不要將刀子拔出，這樣即便刺到心臟，送醫都有機會獲救。

旁人就是求救、協助加壓止血，救護人員到現場，就能給予點滴、急救藥物等初步治療。

女子JR秋葉原站列車上隨機斬乘客 急救專家教保命關鍵（點圖放大閱讀）：

+ 11

媒體報道，東京JR秋葉原站1輛列車當地3日晚間傳出刀襲事件，1名女子據報持刀在電車上揮舞，目前4名傷者送醫。

警方到場將據稱持刀者壓制，詳細情況待釐清，而這也讓人聯想到，造成28人傷亡的2014年台北捷運隨機殺人事件。

台灣大型活動緊急救護協會創會理事長、急診科醫生高偉峰說，刺傷等外傷，最致命的因素還是出血性休克，當刀刺傷時，如果能反應得來，就要把刀子「Hold住」、不要拔出來，這樣即便是被刺到心臟等部位，送醫後都可能獲救；如果不行，就是做加壓止血法。

【延伸閱讀】日本萬聖節隨機殺人「小丑」萌照曝光 「陽光男孩」犯案嚇壞友人（點圖放大瀏覽）：

+ 18

「要害一定要護住」，高偉峰表示，如果是頸動脈出血，旁人能提供的協助就是加壓止血，如果是肢體受傷，就使用止血帶止血法並求救。

具備中級或高級救護技術員身份的救護人員到場後，可以提供更專業的止血法，以及點滴、水分、急救藥物等治療，不一定要到醫院才能受到治療。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

延伸閱讀：

巴黎奧運7月登場！開幕日飯店房價三級跳 住一晚逾3.4萬元

日本不平靜！東京澀谷車站傳「有人持刀揮舞」 地鐵2線一度停運

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】