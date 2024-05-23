解放軍圍台軍演｜港台航班不受影響　桃園機場進行入境流量管制

解放軍東部戰區23日宣布23、24日兩天在台灣周邊海、空域從事「聯合利劍-2024A」軍演，稱是對台獨分裂勢力謀「獨」行徑的懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。台灣桃園機場與中華航空、長榮航空、國泰航空、台灣虎航等航司表示，並未影響到航班正常起降，但有航空公司指出桃園機場23日上午入境航班有做流量管制，原因不明，平均航班延誤約10-15分鐘。



由於「聯合利劍-2024A」軍演涵蓋範圍包括台灣本島及外島，外界關注23日台灣出入境民航航班是否連帶受影響。目前台籍航空，包括中華航空、長榮航空、星宇航空及台灣虎航，以及國泰航空均對外表示國際線未受到影響。

解放軍東部戰區發布「聯合利劍－2024A」演習區域示意圖。（央視）

在台灣離島部份，台灣氣象署23日凌晨即對馬祖地區持續發布濃霧特報，預計持續至23日晚間，目前馬祖南竿、北竿機場關閉主要受氣候影響，上午航班均已取消，下午航班視情況而定。

另在港口運輸方面，台灣港務公司與相關船公司則表示，目前進出港作業正常，但演習位置與內容尚不明確，是否會影響船期穩定性目前尚未可知。同時，大陸長江口23日並實施大型船舶交通管制，管制原因不明，是否與軍演有關還在查證。