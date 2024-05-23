圍台軍演｜軍事專家解讀示意圖　3方面看解放軍如何劍指「台獨」

賴清德就職台灣的總統一職僅第4天，解放軍東部戰區今日（23日）早上宣布，23日至24日組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣周邊開展「聯合利劍－2024A」演習，並發布一張演習區域示意圖。對此，央視「玉淵譚天」邀請軍事專家張弛進行解讀，表示解放軍劍指「台獨」反映了3方面意義。



解放軍東部戰區發布「聯合利劍－2024A」演習區域示意圖。（央視）

張弛指出，首先，在台灣島北部進行演練，不僅是對台北政治和軍事的重要目標進行威懾，而且是對民進黨當局的一個敲打。

其次，在台灣島南部進行演練，可以從三個方面來看，一是政治上痛擊「台獨」的大本營，尤其台南是「台獨」勢力的大本營。二是經濟上對台灣島進行封鎖。鄰近台灣島南部的高雄港，是台灣的第一大港，因此演習具有掐住高雄港這一台灣海上門戶，沈重打擊台灣對外貿易的意味。三是軍事上，高雄港是台灣海軍重要駐紮地，所以這一次演習就表明解放軍能夠把台灣當局的海軍牢牢困在港內，是對「台獨」勢力「以武謀獨」幻想的一個有力震懾。

最後，在台灣島東部進行演練，是為了阻斷三條線，一是阻斷台灣能源進口的生命線。二是阻斷「台獨」勢力想要逃避制裁、向外逃竄的逃跑線。三是阻斷美國一些盟友向「台獨」勢力提供援助的支援線。台灣島東部的花蓮縣，直面太平洋。花蓮港是台灣的主要港口之一，所以這一次演習，解放軍在花蓮附近的海空域開展模擬打擊的演練，就展示了要聯合奪權、要占控要地的能力，這就表明了解放軍可以從多個方向對台灣的港口、機場等重要目標進行威懾和打擊。