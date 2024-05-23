解放軍圍台軍演　中國外交部：「台獨」分裂勢力將撞得頭破血流

賴清德就職台灣的總統一職僅第4天，解放軍東部戰區今日（23日）早上宣布，23日至24日組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣周邊開展「聯合利劍－2024A」演習。



中國外交部發言人汪文斌今日表示，解放軍東部戰區位台島周邊開展聯合演訓，維護國家主權和領土完整，對「台獨」分裂勢力謀「獨」行徑予以有力懲戒。對外部勢力干涉挑釁予以嚴重警告，完全符合國際法和國際慣例，完全正當必要。



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汪文斌強調指出，台灣是中國領土不可分割的一部分，這既是歷史事實，也是真實的現狀，未來絕不會改變，「台獨」是死路一條。中國人民捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移。一切「台獨」分裂行徑都將遭到14億多中國人民迎頭痛擊，一切「台獨」分裂勢力都將在中國實現完全統一的歷史大勢面前撞得頭破血流。

汪文斌指，敦促美方停止縱容、支持「台獨」勢力，停止干涉中國內政。任何危害中國國家主權和領土完整的行徑，都必將遭到中方堅決有力回擊。

此外，有外媒記者提問，中方本周在台灣地區周圍開展聯合演訓後，是否計劃舉行更多此類懲戒性演習？是否計劃進一步升級演習（強度）？

汪文斌回應稱，「台獨」分裂勢力每興風作浪一次，中國和國際社會捍衛一個中國原則的力度就會加大一分。