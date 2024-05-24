對女舔耳、秒解Bra揉胸自毀星途　宥勝認強制猥褻罪一審判刑8個月

台灣藝人宥勝（本名王宥勝）被控2016年對一名熟識女員工舔耳、解開內衣、揉胸，台北地方法院審理終結，24日依《強制猥褻罪》對宥勝判刑8月，全案仍可上訴。



綜合《自由時報》、《ETtoday》等台媒報道，根據台北地方法院宣判後提供簡易判決理由，指宥勝雖坦承犯行，然審酌宥勝在案發時為具有名氣的演藝人員，有一定媒體關注度，與女員工間有上下從屬關係，卻利用女員工的信任對其強制猥褻，且因宥勝的身分具特殊性，導致女員工須承受更高的社會關注度，代表其心裡傷害、心理壓力並非常人所能想像。

法院進一步指出，宥勝至今未與女員工達成和解，且原本否認犯罪的宥勝竟在台北地方法院進行交互詰問前，不當接觸女員工與一名證人，足認宥勝試圖串證以求脫身，故難認宥勝有悔意，同時對女員工再度造成心理壓力與傷害，決定依《強制猥褻罪》對宥勝判不得易科罰金之刑8月。

宥勝遭曾和他共事過的女同事指控性騷。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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據台北地方檢察署調查，還原事發經過，該女員工於2016年案發時，任職宥勝的公司，某天宥勝載女員工返家，假藉借廁所進入她家，隨後強行跨坐大腿上並強押她的雙手，再秒解內衣並強行撫摸胸部、強吻、舔耳，女方奮力反抗，才讓宥勝知難而退。

時至去年6月間，台灣社會掀起#Metoo清算風潮，這段案情於期間被人上網揭露，才為外界所知。當時有位暱稱「丁丁」的女網民爆料1名「好爸爸」形象的男藝人，2016年間酒後請她代駕沿路送一同聚餐的朋友回家，最後前往男藝人住處途中，她被對方2度抓胸。

「丁丁」表示，她當下朝男藝人大吼「你到底在幹嘛？！」男藝人才罷手，隔天男藝人傳訊息道歉，她以為對方單純喝醉誤事，過幾年卻收到1封message訊息，驚爆這名男藝人曾對其他女性做過一樣的舉動、是性騷慣犯。

接著另1位女網民發文呼應，指這名男藝人以借廁所為由，進入代號H的女子家中，跨坐H身上強吻、舔耳並解開她的內衣揉胸，幸好H拚命掙扎，沒讓對方進一步侵犯，H女並提醒她要小心這名男藝人。

由於這兩篇爆料文章皆提到涉案男藝人「舉家遷移至台中讓小孩讀書」，宥勝立即對號入座，公開道歉，並稱「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避。真的真的，很對不起！」

台北檢方調查後認為，即便女員工事後表明不願提告，然《強制猥褻罪》屬非告訴乃論罪，終於去年11月依法起訴宥勝。

台媒報道指出，台北地方法院審理時雖未公開旁聽，但據悉宥勝從否認犯罪的態度改口認罪；合議庭另審酌宥勝與律師有不當接觸騷被害人、證人的情形，且有勾串之虞，今年3月底開庭時命宥勝新台幣8萬元交保，且不得接觸被害人、證人。