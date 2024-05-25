蔡依林跟進「我們中國南昌最熱情」　49位台灣藝人完成政治表態

隨著兩岸政治緊張關係急遽升高，近來許多台灣藝人在微博轉發「台獨死路一條」貼文表態，除了台灣樂團五月天主唱阿信開唱時脫口「我們中國人」，歌手蔡依林也在南昌開唱時說出「我們中國南昌最熱情」，讓內地網友嗨翻，火速衝上微博熱搜。據不完全統計，迄今已有49位台灣藝人轉發《央視》微博「中國終將實現完全統一」貼文。



蔡依林24日、25日一連2晚在江西南昌舉辦「Ugly Beauty」世界巡迴演唱會，面對滿場歌迷的驚人熱情，她開心笑喊：「謝謝你們，你們實在太熱情了，我們中國南昌最熱情了對吧？」蔡依林工作室也隨後在微博發文，寫著「多幾曲SPECIAL SONG，熱烈的悸動，被愛的光榮。我們中國，南昌最熱情了對吧！」火速衝上微博熱搜。

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回顧蔡依林過往對於自己的政治立場向來低調，卻在南昌開唱時，脫口說出「我們中國南昌最熱情」，掀起兩岸網民熱議，工作室微博直接分隔出「我們中國」，讓內地歌迷瞬間歡騰。

不過有網民考古，指很少表態政治立場的蔡依林曾在2008年的成都演唱會，同樣高喊「我們中國人最熱情了對不對」。

楊丞琳在微博上寫下「中國終將實現完全統一，台灣必將回歸祖國的懷抱！」，引來許多大陸網友讚賞。（微博）

在賴清德20日發表就職演說後，《央視》官方微博隨後於22日發文「中國終將實現完全統一」，台灣藝人歐陽娜娜、侯佩岑、楊宗緯均第一時間轉發，內地網民跟進製作「未表態名單」，點名未表態藝人，隨後包含楊丞琳、張韶涵、吳克群、汪東城、陳妍希、明道、郭品超、辰亦儒、賴冠霖等台灣藝人接力表態「台灣必將回歸祖國懷抱」。王心凌則在24日轉發《人民日報》發的「國土不能分，民族不可散」文章，自言「我是中華民族的一份子」。

據台媒《自由時報》不完全統計，自賴清德上任後，迄今累計49位台灣藝人在微博轉發《央視》微博貼文。