台F-16V戰機外掛｢狙擊手莢艙｣　標定解放軍機殲-16、轟6畫面曝光

台灣空軍於解放軍東部戰區環台「聯合利劍-2024A」演習次日對外公布驅離畫面，照片顯示，台灣空軍F-16V戰機使用AAQ-33「狙擊手莢艙」，直接標定解放軍機殲-16、轟6戰機。



台媒報道，針對解放軍機的警戒巡弋，台防部24日公布台灣空軍F-16V戰機掛上兩枚AIM-120中程導彈與兩枚AIM-9短程導彈，出動執行巡邏任務的空中視角。同時，台灣軍方也加碼釋出由監控螢幕翻攝的解放軍機畫面，影片為外掛莢艙的搜索畫面再經後製，黑白畫面顯示，台空軍戰機正監視一架解放軍轟-6轟炸機與殲-16戰機的動態，畫面上亦可見明顯的目標識別方框。

報道指出，台灣空軍已超過一年未曾公開台方戰機監控解放軍機畫面。據了解，AAQ-33「狙擊手」（Sniper）莢艙能讓飛行員在遠距離精準標定目標，並將高畫質影像傳回作戰指揮中心，甚至可在1萬5千公尺的高空偵測地面目標，準確度是台灣空軍現役LANTIRN莢艙的10倍，偵測距離可高達五倍，讓飛行員能精準攻擊，大幅提高擊殺率。

台防部24日晚間也對外公布解放軍機艦於台灣周邊海空域動態信息，指自24日上午6時至25日上午6時止，偵獲解放軍機62架次，其中逾越海峽中線及進入西南、東南及東部空域47架次，另有解放軍艦27艘次在台海周邊活動。