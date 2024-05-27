新竹大廈深夜火警　2消防員因濃煙迷失方向　氧氣瓶耗盡倒梯間亡

台灣新竹市東區一棟住宅大樓昨日（26日）深夜發生火警，2名分別39歲及34歲的男消防員協助住戶疏散時，因濃煙過大迷失方向，最後氧氣瓶耗盡，倒卧樓梯間殉職。



當地消防局解釋，昨夜10時55分接獲報案，最初報案內容為該棟大樓地下一樓電纜燃燒，消防員抵達時已經停電，並見到地下一樓有明火，立即針對地下一樓管道間進行滅火，但濃煙藉由管道往上竄至各樓層，且因陸續停電關係，住戶紛紛出逃避難，場面相當混亂，還一度傳出有人因停電受困在電梯內。

昨晚11時50分，現場消防員出動5組人力進入大樓內執行搜救，39歲的李詠真和34歲的周立鑫2人被分派為一組，背著氧氣瓶徒步爬樓梯上到8樓搜救，但於12時15分就聽到無線電傳出「May Day」求救訊號，且背景音還傳來氧氣瓶壓力過低的警報聲。

由於當時同時有5組人員進入火場，且現場狀況混亂，因此當局直到12時25分才確定是李、周2人發出求救訊號，確定位置後馬上啟動救援，但接觸到2人時已經是12時55分，2人均已無呼吸心跳，救援人員立即施以心肺復甦術，並於1時10分運抵1樓、緊急送醫，但最終仍是無法救回2人。

因濃煙迷失方位

2名殉職消防員被發現時均已無佩戴氧氣面罩，當局解釋，氧氣瓶在壓力充足情況下可供使用20至25分鐘，但由於內部濃煙過大，且2人還是徒步上8樓，因此氧氣消耗會更快，研判應是因濃煙迷失方位，且氧氣瓶完全耗盡，2人受不了才會自行拔除面罩，因此體內也累積許多有毒氣體。

當局表示，整個救援行動是否有疏失，後續還需要進行相關調查才能釐清。

台媒指，39歲的李詠真任消防員19年，已婚，李詠真妻子第一時間得知消息趕赴醫院，相當悲痛無法接受丈夫殉職。34歲的周立鑫則任消防員14年。