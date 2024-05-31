擴大中止對台ECFA優惠　台產業界：累積項目近半　傳產恐面臨關廠

國務院關稅稅則委員會發布公告，對原產於台灣的潤滑油、基礎油等134個稅目進口產品，中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）協定稅率，取消對台關稅減讓。台灣學者警示，如果兩岸僵局不解決，北京接下來對台報復措施還會一波接一波；台灣商業總會榮譽理事長賴正鎰則擔憂，若ECFA優惠項目中止繼續擴大，台灣傳統產業將面臨關廠危機。



學界評估：經濟效益不顯著

台媒《聯合報》報道，中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年表示，儘管ECFA關稅項目佔出口中國大陸比重不高，帳面貿易值影響的確不顯著，但ECFA是兩岸最具指標性協定，持續後退不利兩岸關係，且主要影響對象是中小企業，呼籲台灣政府仍要多關注。

財政部官網31日發布消息，宣布對原產於台灣的潤滑油基礎油等134個稅目進口產品，中止適用ECFA協定稅率。（財政部官網截圖）

針對北京去年底先中止ECFA項下丙烯等12個稅目產品關稅，後在今年1月台灣大選前再度釋放不排除再擴大報復措施風聲，劉大年認為，北京今（31）日再度宣布終止134項稅目關稅減讓，產品涵蓋石化、紡織、汽車零組件、機械工具機等，範圍果然比上次12項更大。

劉大年指出，所有ECFA 539項早收清單出口值約150億美元，佔台灣出口中國大陸10%，佔台灣總出口金額只有3%-4%，今次134項商品出口貿易數額佔比更低，而且並非禁止出口中國大陸，只是沒有零關稅減讓，經濟效益的確影響不顯著，但ECFA畢竟是兩岸最具象徵性、指標性協定，一直往後退，對兩岸關係不好。

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劉大年警告，北京官方公告，特別標記清單是第二批，顯然後續還有第三批，會像擠牙膏一樣持續。尤其多數早收清單主要是中小企業，相關從業人員也不少，呼籲台灣政府要多關注。

商界憂慮：傳統產業面臨關廠危機

不同於學界分析，來自台灣產業業代表的反應則更顯緊張。台灣商業總會榮譽理事長賴正鎰接受台媒《中天新聞網》採訪表示，ECFA這次停止134項項目，加計過往的停止項目，恐怕超過200項，ECFA的項目總共567項，將近一半的項目中止，這是很重的後果。

國務院宣布將中止對台134項商品ECFA關稅減讓，國台辦新聞發言人陳斌華31日抨擊賴清德政府宣揚台獨，是中國大陸有關部門不得不進一步中止ECFA部分產品關稅減讓的根本原因。。（央視新聞）

賴正鎰指出，這次中止的項目，包含石化、紡織與機械項目都有，像是蓄電池、齒輪傳動裝置等，很多都是台灣傳統產業，甚至是比較依賴中國大陸的產業，這可能會造成這些廠商重傷，甚至面臨關廠危機、造成失業率增加。賴正鎰呼籲台灣政府應該要先對北京釋出善意，包含去年中國大陸稱台灣高關稅的項目，檢討修正，以舒緩兩岸關係。