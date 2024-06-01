解放軍艦機續抵近台灣　2登陸艇進入金門限制水域

台灣陸軍司令部6月1日凌晨稱，5月29日上午9點多有兩艘解放軍登陸艇進入台灣金門限制海域，金防部當時立即通報金門海巡隊前往應處，並通令戰備部隊加強戒備。 海巡署金馬澎分署表示，有立即實施告警驅離，2艘解放軍補給船在台灣水域停留約40分鐘，航程中並無滯留。



據了解，金防部的太武山雷達站與海巡岸際雷達站，5月29日上午監控到解放軍兩艘海軍登陸艇偏航進入金門翟山南方限制水域。

陸軍司令部今天凌晨證實，5月29日上午9點多有兩艘解放軍軍登陸艇進入台灣金門限制海域，圖為登陸艦。（金門海巡隊）

金防部6月1日也表示，在5月29日上午9時13分偵獲解放軍艦1批2艘次進入限制海域，防區即依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，通報金門海巡隊前往應處，防區運用聯合情監偵手段，可全盤掌握周邊動態，並視威脅程度採取適切作為。

台灣海巡署金馬澎分署指出，5月29日監控自廈門方向航出之2艘可疑目標，航經台灣金門翟山南方限制水域，經金門海巡隊PP-10039艇前往蒐證為舷號「KD161」及「KD162」之解放軍陸軍補給船，立即實施告警驅離。

台灣海巡署金馬澎分署稱，由於當日2金門海象不佳，風力6至7級、陣風9級，在執行併航驅離任務中，海巡PP-10039艇駕駛台窗口不斷遭受海浪拍打，仍持續對中國陸軍補給船喊話示警及驅離，後續2艘解放軍補給船在9時53分駛離台灣水域，全程約40分鐘，航程中並無滯留。