關公娶媽祖還冠夫姓？神壇私辦｢合婚大典｣　台南天后宮喊告！

近日一宗「媽祖喊告關公」的鬧劇在台灣宗教界上演。台南一私人神壇「玉旨武玄壇」神明關聖帝君本月9日前往擁有360多年歷史的台南「北汕尾鹿耳門天后宮」，與該廟天上聖母三媽進行合婚暨會香儀式，但「玉旨武玄壇」事前1張宣傳文宣海報，卻將天上聖母改名為「天上關聖母」，彷彿「冠夫姓」的做法引發爭議。天后宮發表聲明指文宣資料未經授意，對於其他神壇私自進行「合婚會香」活動，將委由法律顧問蒐集相關證據採取法律行動。



綜合台媒報道，端午連假期間，台南傳出有神明關公要娶親媽祖，消息傳出，引發社會與信徒議論。原來台南一間供奉關聖帝君的私人神壇，在臉書預告，要到知名的北汕尾鹿耳門天后宮，舉行「合婚大典」，海報甚至把媽祖冠夫姓，讓天后宮急到出面再三澄清，只是單純參香活動，但由於對方態度曖昧，仍遭外界罵爆，隔天私人神壇亦緊急將臉書關閉。

台南武玄壇發布媽祖和關公大囍海報惹爭議。（Facebook@台南玉旨武玄壇）

針對武玄壇發布的「合婚會香」一事，台南鹿耳門天后宮11日在臉書粉絲專頁上發出三點聲明，指名廟方對「合婚會香」一事並不知情，更無授權武玄壇進行此事；其次，面對私人神壇逕自私自進行「合婚會香」活動，已侵害天后宮聲譽，除表達嚴正抗議，並委由法律顧問蒐集相關證據採取法律行動。最後，天后宮對外警示，勿擅自冒用該宮廟名義進行公告、宣傳等行為。

據了解，武玄壇9日依預定計劃舉辦前往鹿耳門天后宮參香活動，但因神轎內神尊胸前掛有紅色彩球，除了招來信眾不滿，鹿耳門天后宮人員也出面了解，最後神壇人員把彩球取下才讓參香活動順利完成。

根據廟方介紹，北汕尾鹿耳門供奉媽祖為明延平王鄭成功崇奉之隨艦媽祖，鄭成功登陸後於該地興建「鹿耳門天后宮」，扼守台江門戶迄今已逾360餘年，是台江守護女神，更是台灣重要的媽祖信仰圈。（Facebook@北汕尾媽祖宮【鹿耳門天后宮】）

武玄壇人員當時向鹿耳門天后宮人員與信眾解釋，「合婚大典」是武玄壇依壇內主祀神明降旨舉辦的內部活動，分靈神尊前往鹿耳門天后宮會香僅是單純參香，沒有舉辦其他儀式，神尊掛彩球只是裝飾，對文宣設計疏忽處造成網友誤解，及鹿耳門天后宮所受困擾感到抱歉。