元宵節求財好日！習俗禁忌、拜神程序一次看　準備1物品招財開運

農曆正月十五是元宵節，又稱為「小過年」、「上元節」，元宵節不僅有吃湯圓、賞花燈的習俗，也是拜神求財補運的好日子，



不過元宵節的由來是什麼？要拜哪些神明？又有哪些注意事項呢？（編按：2024年的元宵節在國曆2月24日，除了吃湯圓之外，也別忘了這天是天官大帝生日，為求財補運的拜神吉日，同時還有需要注意的習俗禁忌，做對了才能招財開運。）

本網整理元宵節拜神要準備的供品、祭拜時間以及習俗禁忌一次看。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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元宵節的由來是什麼？

元宵節的由來眾說紛紜，其中有一種說法，是古代有一名獵人誤殺一隻闖入民間的神鳥，玉皇大帝知道後非常生氣，於是打算放火燒了人間當作懲罰，但是天帝的女兒不忍心看百姓受苦，所以偷偷下凡提醒人們要在農曆元月十四、十五和十六這三天放鞭炮、掛燈籠，這樣在天上的玉皇大帝就會以為凡間已經受到懲罰，以避免災難降臨，後來每當元月十五這天，人們都會掛上燈籠、燃放鞭炮，以紀念這個日子。

元宵節要拜哪些神明？供品、拜神時間、金紙一次看

元宵節也是三官大帝（天官、地官、水官，另稱三界公）天官的生日，三官大帝的神格僅次於玉皇大帝，也被視為「賜福」之神，在這一天為天官祝壽，不但可以趨吉避凶，還能夠求財；而除了祭拜天官之外，元宵節也別忘了祭拜神明、祖先和地主，祈求來年平安順利。至於拜神的順序，在元宵節子時，也就是正月十四的晚上11點後就能祭拜天官大帝，元宵節當天近午時11點，適合祭拜神明和祖先，下午3點則是拜地主最佳時間。

元宵節拜天官大帝

正月十四的晚上11點後，就能在自家神明廳祭拜了，若家中沒有神明廳，也可前往有祭祀天官大帝的廟宇參拜，並於上午拜完為宜；供品可以準備元宵、素菜、茶或酒三杯、三牲五果、壽桃和綁紅紙的壽麵三束，燒金紙要使用天金、壽金；另外，到廟宇祭拜可準備168、268或888元等金額的紅包作為發財金，過香爐後隨身攜帶或是放在家中財位，祈求財運豐收。

元宵節拜神明土地公

元宵節同時也是補財庫的好時機，可以到有天官大帝或財神的廟宇，或是家裡附近的土地公廟拜神，午時11點左右是最佳時間，供品以三牲、素果為主，像是蘋果、香蕉、橙、梨子、鳳梨等；金紙則使用土地公金、財神金、刈金、刈銀等。

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元宵節拜祖先

元宵節當天接近午時11點時，要於祖先牌位前祭拜，且盡量在中午前拜神完畢，建議準備酒、清茶、三牲、水果和元宵等供品，燒金紙則需使用刈金及銀紙。

元宵節拜地主

拜地主在元宵節的下午3點左右最佳，地點選在「廚房面向客廳」或「房子後門面向客廳」都可以，供品不需要大魚大肉，只要準備家常菜來祭祀即可，不過也要記得備妥兩碗飯、兩雙筷子、三杯酒或清茶、水果、元宵等，金紙應使用刈金、銀紙。

元宵節習俗

1. 元宵節機家戶戶都會吃湯圓，代表闔家團圓、團團圓圓的意思。

2. 古時候，人們就會為了慶祝元宵節而掛上燈籠，到了現代，花燈的設計越來越多樣，各地也都會舉辦主題燈會，適合親朋好友一起出遊鬧春。

3. 在台灣，慶祝元宵節有「北天燈、南蜂炮和東邯鄲」的說法，北部放天燈、南部燃蜂炮、東部炸邯鄲，主要都是為了祈福與送走壞運。

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元宵節禁忌

1. 元宵節當天最好不要借錢給人，因為代表他人將你的好運氣借走。

2. 元宵節不宜剪髮與洗髮，因為「髮」象徵「發」，剪頭髮象徵把財運去除。

3. 元宵節當天米缸不可見底，有斷炊的徵兆，甚至影響到財運，把米缸填滿，則有未來衣食無憂的寓意。

4. 天官大帝生日忌殺生、見血，否則，否則易引發破財及血光之災。

5. 天官大帝誕辰是值得慶祝的日子，因此要避免和他人發生口角，或是打罵小孩，不然可能會沾染霉運。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：2024元宵節日期是哪一天？由來、拜拜供品、習俗禁忌一次看，準備1物品招財又開運】