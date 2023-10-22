內地寺廟6成善信都是年輕人？佛學教授：他們躺平了還是感到焦慮

成慶，上海大學歷史系副教授，主攻明清禪宗史、近現代佛教史，近期成為頗受年輕人歡迎的學者，他的一檔佛學音頻節目，用曉暢的語言，撫慰了當代失意人的心靈。為什麼年輕人熱衷去寺廟？就算「躺平」了，為什麼還是感到焦慮？工作時總心神不安，怎麼辦？如何做到「放下執着」……



一條在上海大學鄰近的永福庵裏，見到成慶教授，底下滿滿當當的聽眾，從20出頭，到白髮蒼蒼，成慶教授的語調悠緩而鬆弛，「佛學並不是消極、遁世的，一個安頓身心的人，情緒上沒有過度糾結焦慮，在面對問題時，反而知道從哪裏下手，去改變自己跟他人的生活。」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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自述：成 慶 編輯：劉亞萌

01 年輕人去寺廟是在危機中尋找安慰

很多年以來，去寺廟的都是中老年人，去年春節開始，我在寺廟裏認識的一些師傅，他們發的照片裏，60%-70%的香客都是年輕人，我感到非常吃驚。年輕人求學業、事業比較多，甚至有人是買了彩票後過來祈福，婚戀方面求的少，我曾經開玩笑説，我在台灣看到很多月老祠，但內地的年輕人好像不太需要這個。

現在大家都感覺到自己好像漂浮的，尤其年輕人面臨着未來極大的不確定性的問題。那寺廟作為我們過去認為是一個充滿玄學、神秘感的空間，它突然提供了正常社會裡面提供不了的一種冥冥的安慰感。除了寺廟，年輕人還很關心星座、塔羅牌，甚至我有一個學生，在研究紫微斗數，給自己算命。我自己作為研究佛學史的人，這個領域此前一直是很冷門的，突然這兩年大眾開始關注這塊，我自己都沒想到，會有這麼多人來聽複雜深奧的佛學。這説明時代的精神，發生了非常大的轉變。

過去40年，沒有戰爭、經濟高速增長、社會各方面都積極向上。我們幾代人，是時代紅利的受益者，80、90年代聽的歌曲、看的小説，都是充滿了對未來美好的想象。但現在，過去看上去可靠的事物都慢慢變得不穩定，比如曾經熱門的程序員職業和越買越漲的住房，現在變化了。父母總是告訴你，考上了985、考上了北大清華，你就穩了，這個敍事現在也不成立了。在別的國家也在發生類似的事情，比如説日本，以往像東京大學這樣好學校的畢業生，可以進入到一個大公司，被終身聘用，但這個制度現在也在崩潰，大量的都是「派遣制」。

如果從長程的歷史來看，過去這40年它反倒是一個特殊時期。我們追溯到100年以前的中國社會，是充滿了變動和殘酷性的。事實上，每個時代都會遭遇一個大的社會轉折，有的人運氣好，轉折發生在他後半生，有的人運氣差，20多歲就碰上了。這就是佛學裏面講的「無常」，意味着一切都處在變化之中。當然我們可以從社會、政治、經濟學的角度，來思考怎麼提高就業率、怎麼改變分配結構，但從個體生命歷程來講，你的人生中必然要面對種種「不確定性」。

那怎麼應對呢？此時大家的第一反應，還是想要拼命抓住一些暫時看似還比較「穩」的東西，就出現了我稱之為「進入體制的踩踏事件」。太多優秀的985高校的學生，現在只要有個讀研的機會，他們就去，也不管學校怎麼樣，然後就是進一步考編、考公。不管能不能考上，確保我走在這條路上，三年、五年，就算頭破血流也不離開。這就好比是，你站在井下面，覺得這樣的生活好無聊好可怕，但是我給你一條繩子，你又覺得外面更可怕，又都退回井裏了。

從佛學的角度，面對「無常」，首先就是「接受」，你要勇敢的走出一步，接受這種多變的、充滿危機的生活。從我自己的經歷來説，我本來大學專業是電子工程，到電信局上班，之後來上海轉行，做了財經編輯，再又轉換軌道，讀了歷史系的碩士和博士，開始是研究近代政治思想史，後來慢慢又轉向冷門的佛教史。一個人在單一處境裏，是很難跳出去的。當你有這些生命閲歷的時候，你就知道在不同的活法裏，也可以過得很好，不會那麼不安。所以有年輕人跑到雲南、西藏去，我是支持的，因為要打破都市的、教育系統的限制，看看真正的社會。有時候它會摧毀你腦海裏對於文藝生活的想象，但這又未嘗不是另一種學習。

人的生命分為很多層面，需要訓練和學習，比如怎麼跟人交往，怎麼參加集體活動，怎麼面對疾病和死亡、理解失敗、解決跟父母的衝突……但這些是學校不教的。現在不單單是孩子的問題，父母也是「考試為上」的教育理念的犧牲品，以往卷奧數，現在卷夏令營，他們也不知道怎麼樣去豐富一個孩子的整體生命。所以我覺得未來整個社會，可能都需要重新學習。

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02 為甚麼「躺平」了也還是會感到很焦慮？

「躺」其實是「卷」的鏡像，是一件事物的兩面，可以發生在同一個人身上。你看到身邊一個人，他突然獲得很好的機會、得到什麼好處，你就產生一個很強的羨慕嫉妒，開始努力地去競爭，但發現你又競爭不了，然後你就覺得人生沒有意義，沒有價值，乾脆我也不幹了。現在有所謂的「全職兒女」，可能本來是學習成績很優秀的人，受挫後，就在家裏給父母做飯、做家務，然後拿點生活費。要麼非常有野心，要麼絕望、虛無，這就是佛學裏講的，陷入了「二元論」思想。

佛學裏面講「人生八苦」，是指生、老、病、死、求不得、怨憎會、愛別離、五陰盛。而「躺平」無非就是這種「求不得苦」的現代翻版而已。其實我們可以換一種心態，跳出「躺」或「卷」非此即彼的狀態，一切都有它背後的因緣條件，可以觀察在現有條件下我能做什麼，我能達到什麼，然後就去做那些事情。沒有情緒上過度的糾結焦慮，在面對一系列問題時，我反而知道從哪裏下手，去改變自己跟他人的生活。很長一段時間以來，我們的社會奉行「優績主義」，依靠職業和工資來框定一個人的價值，然後相互比較，這是我們焦慮的根本來源。

我曾經提過一個觀點，就是今天互聯網大廠人失業，最大的衝擊不是説我沒錢了，沒錢可以降低生活標準。他不能接受的是，從一個大廠白領，突然進入到送外賣、開滴滴，他覺得落差很大，自尊心受到很大的挫折。但也許未來，我們絕大部分人都要面對升職和漲薪有限的局面，那這個時候，你的價值感要靠什麼來維持呢？所以我們今天的社會，需要一個很大的關於「自我價值」的觀念轉變。

今天大家把所有的職業都理解為，我在為公司打工。我賺了錢，拿貨幣去換取我要的服務，見到人以後，我們都是想屏蔽對方，這帶來的好像是輕鬆，但背後是一種極大的孤獨感和無意義感。你從本質上來講，沒有一份工作可以標準為絕對有價值意義的。做老師的，為了應對學校的要求，需要照本宣科地上課；公務員的工作，到後來可能會被很多人描述成機械地在處理一些文件……但在一些大的框架之下，我們總可以發揮主觀上的温情，去幫助別人。比如我的工作是擺個攤，賣幾塊豆腐，我為我的鄰居提供了新鮮的豆腐，別人都很喜歡，這本身是有價值的，這不僅是物的交換，背後還有一套情感的交換。

這就是佛學裏面很重要的一個事情，叫做「利他」，説起來這是我們傳統社會裏很根本的觀念，不過現在大家會覺得這個東西很陌生了。「利他」從人的本性來講是不划算的，但是它讓你與其他人產生互助關係和情感連接，提供的就是精神上的意義感，最終是可以「自利」的。

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03 有哪些具體的方法可以幫助我們安頓身心？

現在很多人，常常覺得人生好累、好苦，但實際上他遭遇到什麼大的人生悲劇嗎，比如出了車禍、家庭破產嗎，一般是沒有的。在互聯網出現之前，我們過去的人生是一步一步走的，你走一段，然後慢慢地撐開一片迷霧，看到下一步，再走。但現在的人，他在網上已經看完了其他人的人生，別人過着那麼幸福的生活，而自己相比較來説就顯得如此「卑微」，把自己變成了一個非常空洞的別人生活的參照對象，它會帶來很強的人生苦感。

可是，互聯網就是有一種魔力，它的信息的高度豐富性，讓我們的心永遠是被外在的東西所牽引，失去自主性。我們常常把一本書、一場電影比作「夢」，很多你會看得非常感動。當代互聯網的運作邏輯，就是把人從一個夢納入到另一個夢裏面，讓你產生粘附性。尤其短視頻的「夢」，是非常易變的，你可以在5分鐘之內，體驗不同的人生，一會兒喜一會兒悲，一會兒感覺舒適，一會感到很難受。其實它對人是一個很大的消耗，你就被它吸進去了。

前不久有「秀才」那樣一個受到中老年女性歡迎的網紅，你從旁觀者的角度，會很難理解這種現象，但我們每個人都會有不同的「夢」，這些女性進入了自己的「夢」裏，失去自主性了。所以現代社會裏，遠離互聯網的辦法，一個是少用手機，還有一個，就是你看這些信息的時候，可以明確知道這是一場夢，你就不會代入，這也是佛學裏講的「收攝」身心。當然這很難，需要進行認知和行為上的訓練。比如打坐、冥想，很多西方人把它當做安穩身心，甚至產生靈感的工具，像喬布斯這些人，是終身冥想。

我自己學習打坐，是在美國訪學期間，當時有些心理上的抑鬱，導致身體也開始出現問題。後來慢慢學習坐禪，確實幫我穩定住了情緒，甚至對我寫作博士論文都帶來很大幫助，所以這十幾年時間，我一直都在堅持練習。很多人認為佛學是消極的、遁世的，這是一個很大的誤解，一個安頓身心的人，他的心靈擁有了更多的空間和彈性，必然是積極的。

佛學思考的核心，並不是讓你放棄做什麼事情，而是當我們在處理各種問題的時候，我們情緒上，可不可以不用那麼的痛苦和煩惱？我知道我陷入了一個不公平的環境中，但是我能不能用比較不那麼糾結的心理，去處理這些生命中不可預料的事情?佛學裏常説「放下執着」，其實就是認真做，事情過了就過了，管它是榮還是辱，是好是壞，這樣的話你的人生反而自由了。

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