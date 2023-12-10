台灣宮廟走進高科技　斥資162萬購NVIDIA顯卡實現AI解籤

北港武德宮有大量的信眾、香客，為了緩解人力不足的情形，購買3台高性能電腦，使用AI負責自動回覆臉書（Facebook）粉專、解經及解籤等工作。據了解，該電腦使用的NVIDIA RTX-A6000-48G顯示卡1張要價18萬元（台幣，約港幣44750元），讓網友驚呼「哇！現在宮廟用的規格菜單都開這麼高階喔」。



臉書粉專「人工智慧」日前發文表示，北港武德宮訂購配備3張高算力NVIDIA RTX-A6000-48G 的 LEADERG W-38 高階人工智慧GPU工作站，應用於自動回覆臉書粉絲專頁、高品質文案生成、解經、解籤等應用，「這是北港武德宮訂購的第三台高算力人工智慧工作站，第一台用於9支攝影機的高精度AI人流計數，第二台用於鸞文草稿字跡AI辨識訓練。」

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根據該粉專的報價，NVIDIA RTX-A6000-48G每張要價18萬元（台幣），3台電腦9張顯示卡至少需要162萬元（台幣），算上CPU、RAM、SSD、主機板及作業系統、AI安裝等，至少要價200萬元（台幣）以上。

許多網友看完紛紛留言，「超酷的」、「我的天，超貴」、「有訓練來辨識乩身說的話嗎」、「大『顯』神威」、「什麼時候才用AI燒金紙」、「3張快50萬了，真香」、「這規格吊打一堆科技業台廠」、「但說真的買一台要用十幾年，買好一點無妨」。

北港武德宮表示，武德宮位處雲嘉，人口外流嚴重，高階人力招募不易，但不巧我們也是觀光客、香客人流數全國第二多的寺廟，因此業務繁重。然而，宮內的人力不堪負荷，因此得知有相關的軟體、硬體可以改善現況，他們都很願意學習與借重。

北港武德宮指出，不論採購什麼ai軟體硬體，這東西跟神的旨意根本也完全扯不上關係。因為AI都在處理人的事情，比如人看不懂經文、鸞文、詩文、籤文、文言文，希望可以讓它幫忙翻譯，以及代替人看過一疊潦草的草寫速記轉成鸞文資料庫裏的資料、串接臉書官網代替人回答關於補庫、商品庫存、香客大樓是否還有房間、如何奉請神尊、指引報名、收受報名等。

此外，針對酸民的留言，北港武德宮表示，「留言中許多不知頭不知尾便狂酸亂炮一通妄言譏諷的情節情境，我們無法以正常邏輯理解，不過這也在在證明我們的存在價值。寺廟本就有教化濟世，渡眾脫離苦海的大願，如果哪一天，您已因口業與諸業累加自覺業報已滿當要受報之際，可別忘了，在雲嘉之地，有一盞明燈，也許可以指引你，幫助你得到救贖哦」。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】