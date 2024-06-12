近日傳出，台灣攝影師林家夯赴南京藝術書展擺攤，遭公安帶走逼全身脫光調查，並以涉嫌販賣淫穢圖像拘留，引發關注。



國台辦6月12日回應表示，警方發現展品中有58件是淫穢物品，已構成運輸淫穢物品，警方依法考慮到當事人確實不了解中國相關法規，對其作出不予行政處罰的決定。，他呼籲民進黨政府不要惡意炒作，「只要不違法犯罪，台灣人民都可以放心來到大陸。」



此外，先前有台灣旅行團客赴中國大陸旅遊，首度遭留置並調查多日，台灣陸委會因此呼籲台灣人赴陸須注意安全、審慎評估。



兩岸關係近來十分緊張。（REUTERS）

攝影師南京參加書展 被抽血脫光檢查

據台媒報道，林家夯是LGBT人士，出版數本有關男同志情慾的寫真書，5月31日他帶書參加「南京藝術書展」，遭到相關單位人員盤查，並被公安帶走拘留。

他返台後在社群媒體發文描述經過，文中指出，他是透過網上報名南京藝術書展，報名時會提交要賣的書，內容預覽，概念和價格，4月通知錄取，付了攤位費。5月31日他下午1時到南京會場，才開始擺攤不到30分鐘，就有7、8個人過來，開始每頁拍他的書，之後他們叫了公安來把他帶走。

林家夯表示，公安稱他涉及傳播淫穢圖像，依法行政拘留24小時。他被沒收手機並要求留下密碼，被銬上手銬，還被全身脫光檢查。之後他被拍了犯人照，蓋手印和抽血，並唸了一段詐騙電話的文字，然後開始做筆錄，晚間12時被放出來，他攤位的東西全部都被沒收。

林家夯文中寫道，「出來後真的精疲力盡害怕到不行，一直很害怕出不了中國。很感謝主辦方一路幫忙著我，朋友也請認識的人幫忙，在外面等我，出來第一時間出來就看見他們，當下真的快哭。現在踏上台灣土地覺得好幸運我生在這裡」，他也表示短期內不考慮再到中國。

國台辦發言人陳斌華。（微博＠國台辦發布）

對此，國台辦新聞發言人陳斌華12日在例行記者會上表示，台灣一位民眾在南京參加藝術市集活動，被執法部門文化市場的執法部門巡查時，發現他展示的是疑似淫穢物品，隨後警方對他進行審查，依法依規做了規範處置。

陳斌華指出，經公安部門鑒定，這名民眾所攜帶的展品中有58件是淫穢物品，已構成運輸淫穢物品。在當地台辦的積極協助下，警方依法考慮到當事人確實不了解中國相關法規，對其作出不予行政處罰的決定。

陳斌華表示，涉案民眾當晚已經離開辦案中心，幾天後返回台灣，這起案件事實清楚。警方依法考慮到當事人確實不了解中國相關法規，對其作出不予行政處罰的決定。他呼籲民進黨政府不要惡意炒作，「只要不違法犯罪，台灣人民都可以放心來到大陸。」

近日接連傳出兩宗台灣人赴中國大陸遭留置、行政拘留事件，卓榮泰表示，將列為官方未來評估兩岸解禁重要依據。圖為賴清德4月10日召開記者會宣布，由民進黨前主席卓榮泰（右）出任新政府行政院長。（Facebook＠卓榮泰）

針對近日台灣攝影師被檢查和台灣旅行團客被留置兩件事，台灣行政院長卓榮泰則呼籲，到中國大陸去旅遊還是要注意人身安全。

卓榮泰稱，中國大陸的法律是不明確的，法律的程序是不完整的，強調台灣官方延長恢復6月1日團客赴陸旅遊，但後續仍要看執行過程是不是平安順利，以及整個旅遊的品質是不是得到保障，這些都會列為未來官方進一步做考慮時的重要依據。