傳台遊客在港遭警盤查增多　保安局批台方誣衊抹黑：與事實不符

此前多家台媒報道，有傳台灣旅客到香港旅遊時，在街頭、地鐵屢遭香港警察盤查，要求出示證件並翻查隨身物品。台灣陸委會此前提醒，台灣旅客留意可能引發的人身安全風險及應注意之事項，審慎以對。



對此，保安局回覆《香港01》記者稱，有關警察頻繁截停搜查旅客的說法與事實不符，「事實上，一般旅客（包括中國台灣地區來港旅客）不會從事危害我們國家安全的行為和活動，不會誤墮法網」。保安局強調，警方會嚴格按照法例進行截停及搜查，該人的國籍、種族或外貌並非考慮因素。



保安局稱，「強烈譴責中國台灣地區假借所謂旅遊建議，誣衊抹黑《香港國安法》及《維護國家安全條例》生效後，赴港風險增加，並對這些以虛假、歪曲事實及危言聳聽言論散播恐懼的政治操弄表示強烈不滿。」



在台灣，陸委會指低投票率顯示選民對「操控選舉」不買單。（資料圖片）

保安局表示，香港警方有法定責任維持公共安全及公共秩序。《警隊條例》（第232章）第54條賦予警務人員權力，「如在任何街道或其他公眾地方，發現任何人行動可疑，或合理地懷疑某人已經、即將或意圖犯任何罪行，該警務人員可截停該人以要求他出示身分證明文件供查閱。人員在有需要時亦會向該人搜查任何可能對該警務人員構成危險的東西或任何相當可能對調查有價值的東西。」

據此前報道，台灣陸委會指出，依照港澳當地法令規定，警務人員在任何時地發現行為可疑人士時，可以防止、偵察或調查罪行之目的，截停並要求該人士出示身分證明文件供查閱，如合理懷疑有犯罪之虞時，更可進行搜查，如未能出示身分證明文件或配合搜查，即有可能構成違法。

陸委會提醒，台灣旅客留意港澳情勢及可能風險，在港澳應隨身攜帶護照、港簽等身分證件，及避免誤觸當地法規禁令，如遇急難事件，可聯繫陸委會駐港澳辦事處尋求協助。

陸委會官網已設置「陸港澳緊急服務資訊與旅遊警示專區」，提供「前往或過境港澳注意事項」相關資訊。（陸委會）

同時，陸委會官網已設置「陸港澳緊急服務資訊與旅遊警示專區」，提供「前往或過境港澳注意事項」相關資訊，提醒台灣旅客港澳法令對於入出境可以攜帶的物品項目之規範不同，切勿攜帶瓦斯噴霧器、電擊棒、伸縮警棍等違禁品。

陸委會指出，因應香港「維護國家安全條例」及「港版國安法」之實施，赴港澳風險升高，會持續觀察相關執法情形，於官網揭露相關案例資訊，提醒台灣旅客留意可能引發的人身安全風險及應注意之事項，審慎以對。