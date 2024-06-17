賴清德拒投降主義　台防長：「首戰即終戰」是北京一廂情願想法

台灣陸軍官校16日舉行「黃埔百年」校慶活動，賴清德校閱後致詞指出，「不能接受首戰即終戰的投降主義」，旋即引來馬英九基金會回應，指賴清德演說顯示傾向尋求戰爭，但台灣人民需要的是避免戰爭的總統，不是引戰的總統。



近年來，台海戰爭風險議題始終是台灣政壇熱億話題。針對賴清德指「首戰即終戰」是投降主義說法，台防長顧立雄17日表示，台灣是守勢作戰，要有寸土必爭決心並持續強化自衛能力，並提及1998年《解放軍報》有提到「首戰即終戰」的說法，「這是解放軍預期目標，也是北京主觀期待、一廂情願的想法」。

2024年6月16日，賴清德˙主持「黃埔建校一百週年校慶活動」。（台灣總統府提供）

民進黨立委林楚茵17日上午在台立法院外交及國防委員會質詢時表示，根據台灣軍方智庫國防安全研究院於2018年發布的「中共政軍發展評估報告」第56頁提到「中國強調首戰即終戰，讓美軍未到、戰事已定」，因此「首戰即終戰」是指中共策略，而非台灣。

顧立雄答詢時表示，國防院報告指的是「中國的期待」，若台灣接受「首戰就是終戰」，那才是投降主義；強調國防院報告是引述1998年《解放軍報》有提到「首戰即終戰」說法，「是共軍的預期目標，也是中共主觀期待、一廂情願的想法」。