解放軍潛艦現蹤澎湖全程浮出海面　疑為096型「唐級」核潛艦

台灣澎湖漁民18日清晨在海峽中線附近進行漁獲捕撈時，驚見一艘潛艦突然浮出海面。隨後，一艘解放軍艦趕往支援，事後朝中國大陸方向行駛。臉書社團「軍事迷」發文指出根據照片推測，這可能是解放軍最新的096型「唐級」核潛艦。對此，台防長顧立雄18日上午對外證實「已掌握」，但詳細情監偵手段不便透露。



臉書社團「軍事迷」發文指出，潛艦上浮的位置在北緯24度00分、東經118度22分，距離海峽中線不遠，水深約45米。漁民目擊潛艦浮出水面，但無法辨認型號。待軍艦趕到現場支援後，潛艦與軍艦一路向中國大陸方向駛去，全程未再下潛，推測「可能是潛艦出現故障」。

澎湖漁民18日凌晨驚見一艘潛艦浮出水面。（臉書社團@軍事迷）

「軍事迷」分析，這艘潛艦可能是解放軍096型「唐級」核潛艦，具備攜帶至少14枚潛射彈道導彈的能力。這型潛艦在降噪、隱身和推進技術方面有顯著突破，並具備發射核彈頭和第二擊核反擊的能力，「這次全程浮航返港，可能是因為機械故障」。

解放軍 096 型核彈道導彈潛艇首艇經過 3 年測試後，已於2023 年開始服役。（翻攝自俯瞰全球）

台防長顧立雄18日上午出席台立法院院會，被媒體問及相關問題時，僅稱台灣軍方「已掌握」情事，但對坊間軍事解析具體艦型不做證實。媒體追問，去年也有過類似的情形，質問解放軍潛艦是因為故障浮出水面，還是在測試台灣防衛底線？顧立雄表示，去年狀況他不清楚，必須再了解一下。