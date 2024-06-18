台灣男星宿醉駕車撞旅遊巴　酒測值超標　遭警員拘捕押送畫面曝光

多個台媒報道，台灣藝人王柏傑宿醉後酒駕，18日（周二）下午3時許在台北市內湖區駕駛其Mini Cooper私家車時，轉彎時撞上前方要開進停車場車道的旅遊巴，幸好無人受傷。



警方到場處理時，發現王柏傑身上酒氣相當明顯，酒測值每公升0.44毫克，王柏傑遭依公共危險罪嫌移送士林地檢署偵辦。



王柏傑遭逮捕的畫面曝光。（聯合報）

王柏傑涉事車輛。（聯合報）

警方指出，旅遊巴右後車身與王柏傑車輛左前車身發生碰撞，幸好現場無人受傷，但經酒測，旅遊巴司機沒喝酒，王柏傑酒測值為每公升0.44毫克。

據悉，王柏傑聲稱昨天（即17日）晚上飲酒，並非酒後直接開車。警方則呼籲，市民飲酒過量，應充分休息，避免宿醉後酒駕。

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王柏傑遭逮捕的畫面曝光，只見他身穿黑色T恤、灰色短褲和拖鞋，頭戴著鴨舌帽，被兩名警員帶上警車移送到士林地檢署接受檢察官複訊。

涉事旅遊巴。（聯合報）

3月捲入毆鬥事件受傷

在本年3月，曾一同參演台劇《華燈初上》的知名男星修杰楷與王柏傑在台北錢櫃KTV忠孝店捲入毆鬥案件，遭警方帶回偵訊。經調查，起因疑似同行的林姓友人在搭乘電梯時，與他人發生口角，對方心生不滿，竟找上包廂理論，出手毆打林姓友人，甚至作勢要拿滅火器打人，修杰楷與王柏傑為了保護友人，與對方爆發肢體衝突，造成修杰楷左眼角受傷，王柏傑身上有多處擦挫傷。

事後王柏傑的白色衣服上有明顯血跡，面對媒體拍攝驚訝反問：「你們怎麼知道」，強調「是誤會一場，沒事沒事」，接著搭乘友人的車輛快速離開。

藝人王柏傑在台北卡拉OK捲入毆鬥事件，白色衣服上有明顯血跡，面對媒體拍攝，強調「是誤會一場，沒事沒事」。（圖／ETtoday）

王柏傑曾參演多部著名電影及劇集，包括台劇《華燈初上》及電影《十月圍城》等，更憑電影《疫起》首度在台北電影節封帝。