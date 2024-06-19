戰爭想像密布台海　台海戰爭不應是台灣求仁得仁的悲劇

近期台灣陸軍官校「黃埔百年」校慶活動中，賴清德言稱「不能接受『首戰即終戰』的投降主義」說法引發台灣內部爭議，台防長顧立雄隨後滅火，強調防衛決心，用以安撫民氣，但來自美媒一篇專文載名美國試圖在台海營造「地獄景象」的計劃，卻讓台海的戰爭想像變得更加具體。時至18日，有台灣澎湖漁民目睹解放軍潛艦浮上海面，則是最新一宗有關台海軍事的事件，進一步加劇了緊張氣氛……



台海情勢日趨緊張，戰爭的陰影如烏雲般籠罩。本月16日，台灣陸軍官校舉行的「黃埔百年」校慶活動上，賴清德一番「不能接受『首戰即終戰』的投降主義」的致詞，再度將台海軍事的緊張氣氛拉回輿論目光。馬英九基金會迅速回應，指出賴清德的說法，顯示他傾向尋求作戰，認為台灣需要的是避免戰爭的領袖，而非引戰的總統。這一幕讓人不禁深思，台灣真的準備好面對戰爭的現實了嗎？

隨著賴清德的表態，台防長顧立雄在次日進一步強調台灣是守勢作戰，並提到解放軍所謂「首戰即終戰」的想法，只是北京主觀且一廂情願的期待。然而，綜觀賴清德新政府上台將滿足月，台灣政府一方面不斷強化自衛能力，試圖以強硬姿態來威懾中國大陸，但另一方面，此類推高情勢的強硬立場，是否也在無意中推動了台海戰爭的到來，也讓各界擔憂。

6月14日，台灣防長顧立雄表示，台灣要參與整個美國印太戰略的協同性嚇阻，強調「備戰才能避戰」。（聯合報）

這樣的憂慮並非毫無根據。本月10日，《華盛頓郵報》揭露了美軍的「地獄景象」計劃，旨在透過大批量無人武器阻斷解放軍意圖穿越台海的軍力，以爭取部署協防台灣的時間。該報道引發了國際輿論的廣泛關注，也揭示了美國在台海局勢中的深度介入。然而，有內地媒體對此分析，美軍是否能實現大規模生產仍是疑問，並警告這種行為可能會引發更大的地區緊張。

事實上，台海的緊張局勢不僅停留在言語和相關報道的頻道中，而是真實地出現在台灣漁民的日常生活裡。6月18日，台媒報道，有澎湖漁民在海峽中線附近進行漁獲捕撈時，驚見一艘解放軍潛艦突然浮出海面，隨後一艘解放軍艦艇前來支援並返回中國大陸方向。這一事件旋即引發了台灣社會的高度關注，解放軍的這一行動究竟是技術測試還是對美台的公開示威？

6月18日凌晨，澎湖漁民驚見一艘潛艦浮出水面。（臉書社團@軍事迷）

台灣內部的分歧

台灣內部在面對中國大陸威脅時的立場分歧，從賴清德和馬英九基金會的爭論中可見一斑。賴清德強調「不能接受首戰即終戰的投降主義」，這一言論無疑是對中國大陸的強硬回應。這番話傳遞了一個明確的訊息：台灣不會在面對威脅時屈服，會堅決捍衛自己的主權和安全。這種強硬立場的背後，是台灣政府對於防衛能力和軍事準備的高度重視。

從一定程度上看，賴清德的說法是對台灣民眾和國際社會的一種信心展示。台灣希望通過強硬的軍事態度，來增強自身的防衛能力，同時也向國際社會特別是美國傳遞出決心抵抗侵略的訊號。然而，這種強硬的姿態是否真的能保障台灣的安全，還是只是徒增更大的衝突風險，本身即是一個值得深思的問題。

2024年5月23日，北京街頭的大螢幕，播出解放軍在台灣周邊舉行軍演的新聞報道。（Reuters）

至於馬英九基金會的反對聲音，則代表了台灣內部另一種觀點。他們主張兩岸應該透過對話與和平方式解決分歧，抨擊賴清德的言論顯示出他傾向於尋求戰爭，而台灣人民需要的是一位能避免戰爭的總統，而不是引戰的總統——這一觀點反映了台灣內部另一種重要的聲音：和平解決兩岸分歧的重要性，且不應輕易冒險。

某種程度來說，如馬英九基金會的反對意見，是對賴清德強硬立場的一種制衡，也是對和平解決問題的一種堅持。

美國的「地獄台海」

毫無疑問，美國在台海局勢中的角色至關重要。美國一方面透過《台灣關係法》和對台軍售，向台灣提供軍事支持，強調保護台灣的安全；另一方面，美國也不希望台海局勢失控，進而影響其在亞太地區的戰略利益。因此，美國在支持台灣自我防衛的同時，也需要平衡中美關係，避免激化衝突。

近年台海局勢緊張，解放軍多次在東部沿海地區舉行軍事演習。（中國軍網）

《華盛頓郵報》在本月揭露的「地獄景象」計劃，顯示出美國在協防台灣方面的深遠考量。美軍試圖透過無人武器系統來阻斷解放軍的進攻，以此來爭取時間部署協防台灣。然而，這種計劃是否能真正實現，一方面仍有待觀察，二方面，從台灣本位利益思考，縱使美軍真有意願為台灣提供武力支持，但這類高強度的軍事準備與宣傳，是否會進一步加劇台海的緊張局勢，反而提前且保證成為種下未來戰爭的因子，不無疑問。

一如疑似解放軍096型「唐級」核潛艇在台海的上浮行動，無論是技術測試還是對台美的軍事示威，都顯示出北京在台海問題上的強硬態度。這一事件讓台灣社會對於戰爭的想像更加具體，都該讓人去思考，這種軍事對抗是否真的有助於解決問題，還是只會讓局勢更加複雜和危險？

5月9日，美國雜誌《外交政策》刊文指出，台灣已向美國政府提出購買自殺式無人機的請求，可能包括迷你彈簧刀300，以及更大型的彈簧刀600或ALTIUS-600。圖為彈簧刀300無人機。（維基）

台海和平還有可能性？

在這種複雜的局勢中，耶魯大學國際領導中心創始主任艾瑪．思蓋（Emma Sky）日前提出的「和平推」思維，提供了台灣一道新的思考方向。

艾瑪．思蓋日前訪台提出，「和平推」不同於「兵推」，它不重視誰是贏家，而是想辦法在區域政治衝突中「降低風險」（de-risking）和「強化韌性」（becming resilient）。

艾瑪．思蓋強調，「和平推」強調合作，利用軟實力來解決問題，這與當前的軍事對抗形成了鮮明對比。如果兩岸和國際社會能更多地採用這種思維，或許能夠降低衝突的風險，找到和平解決問題的途徑，而這正是台灣內部極度缺乏的思路。

綜觀目前包含來自台灣內部、美國與日本的各種兵推，或將台灣武裝成為豪豬島、刺蝟島、或將台海佈置成為「地獄景象」等言論舉措，都深深蘊含了「自我實現的預言」的影子。當然，台灣不論朝野還是民間，確實人人都想要避戰，但在避戰的心理壓力下，台灣的防衛政策已過於傾向依賴軍事力量，忽視了和平解決問題的可能性——反身不斷增強的軍事部署和對抗的結果，目標不會是和平，而是戰爭，台海戰爭或成為一齣台灣求仁得仁的悲劇。

總結來說，台海局勢的發展，需要各方冷靜謹慎，台灣作為一個地緣政治的關鍵地區，其命運不僅關係到兩岸關係，也涉及到中美兩國的戰略博弈。中美台三方在這一地區的角力，無論是軍事上的對抗還是政治上的較量，都讓台海局勢變得更加複雜和不可預測。

在這種情況下，分歧的台灣內部應該捫心自問：當戰爭想像已密布台海，台灣自己真的有想像到戰爭的真實面貌了嗎？還是僅僅被各種戰爭想像所包圍，進而忽視、壓抑了和平解決問題的可能性。