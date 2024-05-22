廣州將興建時速600公里磁浮列車　堪比波音707巡航速度

廣州將出現第一條高速磁浮列車，其時速高達600公里以上，這個速度在地面上大約是音速一半左右，與波音707客機在高空巡航速度相當，有效縮短內地交通距離，未來內地的四大一線城市可望徹底連成一體。



內媒《快科技》報道，目前中國已建成3條磁浮線，包括上海磁浮線、北京地鐵S1線、長沙磁浮快線。不過，這些磁浮線多屬於中低速磁懸浮，當中最快的上海磁浮最高時速430公里，但營運時速已降到300公里。而無論是時速、設計標準還是運營模式，這3條都非嚴格意義上的高速磁浮。

報道表示，廣州最近發布「2035綜合交通規劃」，提出建設珠三角樞紐（廣州新）機場，新增廣珠澳高鐵、廣深第2高鐵，預留京港澳高速磁浮、滬（深）廣高速磁浮2條通道。

在安徽省合肥市舉行的2023世界製造業大會上，觀眾們正在參觀由中國自主研製的時速600公里高速磁浮交通系統。（中新社）

最新規劃中的高速磁浮列車，其設計時速在600公里以上，堪稱陸地最快交通，至目前為止，全球尚未有建成此種等級的高速磁浮列車並進入運營的先例。

據了解，音速在地面傳播速度受到空氣密度、溫度的影響，其海平面常溫的傳播速度約為1236公里／小時，廣州新規劃的磁浮列車時速高達600公里／小時以上，大約是地面音速的一半左右，與波音707客機在高空巡航速度相當。

報道指出，如果按照這個速度運，從廣州、深圳到北京、上海兩地，通行時間有望減少到2至3小時，內地的四大一線城市將徹底連成一體。