解放軍23架戰機又北中南東「四面圍台」　台軍方：嚴密掌握與應處

台灣國防部6月24日公布最新中放軍的軍事動態，於23日清晨至24日清晨，偵獲解放軍機23架次、解放軍艦7艘次；而根據台灣軍方公布的航跡圖顯示，解放軍除了在中線以西活動外，也逾越海峽中線，分別進入北部、西南部，以及東部空域，呈現北中南東「四面圍台」的態勢，剩東南空域留較大的空隙。



台灣國防部公布，23日清晨6時至24日清晨6時，偵獲中解方軍機23架次，其中有19架次，逾越海峽中線，分別進入北部、西南部，以及東部空域；另偵獲共艦7艘次。對此，國軍運用任務機、任務艦，以及岸置飛彈系統嚴密掌握與應處。

（台灣國防部）

根據台灣官方公布的航跡圖，解放軍主戰機、無人機主要於台海中線以西，以及西南空域活動；其中，也有部分戰機於澎湖外海處，越過中線進入西南空域，並距離鵝鑾鼻僅72浬。

台灣官方稱，在南北方面，北部則安排直升機1架次，自北往東南方向飛行，進入台灣東部外海，距離基隆最近僅45浬；而在南部方面，主要於鵝鑾鼻外海約55浬區域進行軍事襲擾。

台灣國防部6月22日曾公布稱，在24小時內偵獲41架次解放軍機「四面夾台」，台媒指解放軍機、軍艦四面圍台情況為歷年最多。