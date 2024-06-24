體溫核心溫度達41度！日本馬來貘「Hideo英雄」搭機抵台熱緊迫死

2022年1月出生於日本橫濱動物園的馬來貘「Hideo英雄」，今年來台交流，6月21日抵達桃園機場時卻猝死。台北市立動物園獸醫團隊與臺大病理專家解剖後發現為熱緊迫引起的全身循環衰竭、凝血功能障礙與肺水腫死亡，體溫核心溫度高達41度。當日桃園縣最高溫達35°C。



英雄是睽違17年第一隻出生在橫濱動物園的馬來貘寶寶，日本保育員曾讚牠性格溫和，年初還為牠慶祝2歲生日，取名為「英雄」就是希望牠成為馬來貘繁衍保育的英雄，此次他來台是要進行血緣交流，沒想到遇到這樣的憾事。

台北市立動物園表示，英雄在橫濱動物園工作人員的護送下到達機場，21晚間獨自搭上貨機，約2個多小時的飛行時間，即抵達桃園機場，然而台北市立動物園工作人員接機時，卻發現英雄已經倒地無呼吸心跳，送往園內檢疫舍打開檢疫籠，確認英雄死亡。

據台灣農業部資料，緊迫是指動物遭受某些因子之刺激而導致體內恆定狀態的改變即為緊迫，依其來源分為生理緊迫源（如缺氧、疾病…等）、心理緊迫源（緊張、 焦慮、驚嚇…等）及環境緊迫源（冷、熱）；熱緊迫即屬於環境緊迫的一種，因為環境高溫導致動物體內恆定狀態的改變。

據橫濱動物園發出的新聞稿，英雄5月20日是最後的公開亮相，之後便進入檢疫階段。台北市動物園發言人曹先紹表示，英雄是昨天晚上7點30分搭乘日本航空飛機來台，先前5月也有進行檢疫，狀況都正常，且據日方回報，「Hideo英雄」在上機前都沒有異狀。

整個航行過程約2個小時，但晚間9點園方接機時，卻發現有血跡，透過透氣孔檢查動物狀況，發現呼吸沒有起伏，獸醫觀察後也無反應，待6月21日清晨12點05分抵達檢疫舍開箱後，確認死亡，「Hideo英雄」在下飛機前就已經死亡。

2022年1月出生於日本橫濱動物園的馬來貘「Hideo英雄」，今年來台交流血緣，6月21日疑搭機過程死亡。（台北市立動物園）

第一宗馬來貘坐飛機猝死

曹先紹表示，「馬來貘坐飛機猝死應是第一次」，相關資料中並沒有馬來貘搭乘飛機出現死亡，過去台灣、日本、歐洲都會找稍微有經驗航空公司協助運輸，不管是今年3月「貘豆」赴日交換，或來捷克布拉格動物園「貘克」、新加坡動物園引進「Putri」過程都相當順利。雙方後續會針對運送計畫檢討，包含天氣、環境、溫度等哪一方面沒考量到來做精進。