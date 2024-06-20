大熊貓存在近親繁殖且被利用作「基因戰」？國家林草局：不存在

網絡近期有觀點認為大熊貓圈養存在近親繁殖的風險，甚至認為大熊貓基因與人類具有較高同源性，故旅外大熊貓存在被利用開展同源基因實驗、打「基因戰」的或者被克隆的風險。對此，學者周四（20日）在國家林業和草原局發布會上表示，包括旅外在內的大熊貓圈養種群，不存在近親繁殖。



國家林業和草原局周四召開野生動物保護和國際合作成果發布會，北京師範大學生命科學學院教授劉定震表示，目前包括所有旅外大熊貓在內的圈養種群，若存在近親關系皆不允許配對繁殖。至於利用大熊貓開展基因實驗等，他稱，大熊貓與人類基因組相似度只有60%多，用大熊貓開展針對人類的基因研究沒有任何意義，屬於偽科學命題。

劉定震介紹，中國自20世紀60年代開始大熊貓人工繁育，並在本世紀初突破大熊貓發情難、配種受孕難和育幼存活難等三大難題，種群得以快速增長。為保護圈養種群的遺傳多樣性，避免近親繁殖，中國建立了統一的大熊貓譜系，記錄了每只圈養大熊貓的個體信息等基礎數據，並會每年組織專家對種群進行分析，通過計算不同雌雄個體間的親緣系數，制定全國圈養大熊貓優化繁育年度配對方案，同時建立全國一盤棋的繁育機制，促進各繁育機構的種源交流。經科學評估，在現有的技術條件和管理措施下，大熊貓圈養種群的遺傳多樣性可長期維持。

大熊貓圈養種群的遺傳多樣性可長期維持。（VCG）

劉進一步解釋，根據國際慣例，所謂近親繁殖是指3代以內有直系或旁系血緣關系動物之間的繁殖。中國在制定優化繁育配對方案時，通過計算親緣系數，排除掉3代以內有直系或旁系血緣關系的個體配對。因此，目前包括所有旅外大熊貓在內的圈養種群，如果存在近親關系，都不允許配對繁殖。

最後，劉定震表示，從科學角度而言，大熊貓與人類基因組相似度只有60%多，遠低於人類與黑猩猩（約99%）、大猩猩（約98%）等類人猿，甚至比小鼠與人類的基因組相似度還低，用大熊貓開展針對人類的基因研究沒有任何意義，屬於偽科學命題。其次，境外合作機構對大熊貓開展研究，受到相關國際公約、動物倫理審查規定以及雙方合作協議的嚴格約束。按照這些要求，任何合作方未經中方同意私自開展有關大熊貓科研活動，其研究成果得不到國際認可和保護，其行為也受到國際社會的共同譴責。