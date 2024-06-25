台男子戲水遭食腦蟲侵入死亡？ 高雄市衛生局：個案是阿米巴痢疾

此前有台媒報道，高雄一名男子頭痛就醫，檢查後發現患者有瀰漫性腦病變，並確認男子感染俗稱「食腦蟲」的「福氏內格里阿米巴原蟲」，經治療後仍不幸身亡。高雄市衛生局6月24日澄清，該男子是痢疾阿米巴原蟲所引起的「阿米巴性痢疾」，並經疾管署確認，並非媒體所稱的食腦蟲引發的福氏內格里阿米巴腦膜炎，且案件發生於2023年。



痢疾阿米巴原蟲。（維基百科）

高雄市衛生局表示，該名69歲男子住在中部，2023年6月因腹部不適到高雄長庚醫院就醫，後出現意識改變及偏癱，收治住院進行腦部病理組織切片結果「疑似痢疾阿米巴」，2023年7月22日由高雄長庚通報「阿米巴性痢疾」，同日經疾管署研判確診，個案最後在7月31日死亡。

衛生局解釋，此案為中部至高雄就醫，雖於2023年7月確診為「痢疾阿米巴」原蟲引發的個案，其腦部組織切片並未分型或做最後病理再確認，並無「福氏內格里阿米巴原蟲」直接證據。另依台灣疾管署資料，今年至今，全台灣皆無「福氏內格里阿米巴腦膜腦炎」確定病例。

高雄市衛生局也提醒，福氏內格里阿米巴原蟲（食腦蟲）好發於夏季，民眾於野溪戲水或泡溫泉等活動時，應避免水進入鼻腔，或避免將頭部浸泡於水中；在自然水域戲水時也要避免攪動底部淤泥。戲水或泡溫泉後出現發燒、頭痛、噁心或嘔吐等症狀，應盡速就醫，並告知醫護人員相關接觸史。

美國從1962年至2016年有143人感染「食腦蟲」，僅4人存活，圖為美國疾病管制與預防中心官網上的「食腦蟲」相關照片（圖片或會引起不安，點圖放大瀏覽）：

+ 2

另外注意個人衛生習慣、飲食衛生、手部清潔及家庭廢水的妥善處理，可防止阿米巴性痢疾感染。

2023年台灣30歲女子感染食腦蟲身亡

2023年，台灣曾出現感染食腦變形蟲導致腦膜腦炎的死亡個案，新北一名30多歲女子近日兩度前往一家室內親水設施遊玩，7月26日出現頭痛等症狀，6天後死亡。台灣衛生福利部疾病管制署示警稱，該疾病潛伏期約1-7天，發病後死亡率約99%

台灣疾管署當時表示，此宗病例為台灣第2宗確診病例；上一宗確診病例為2011年，該個案因接觸溫泉水感染死亡。

台灣疾管署提醒，福氏內格里阿米巴原蟲為淡水湖泊、河流中自然生存的單細胞寄生蟲，喜好溫暖環境，能生存於攝氏46度溫熱環境中，在更高溫度下也可短暫存活；溫暖淡水（如湖泊及河川）、溫泉水、工廠排出溫水、含氯量不足的游泳池、熱水器及土壤中都可發現其蹤跡。

食腦蟲好發於夏季 戶外戲水時避免將鼻腔浸入水中

人類可能在自然水域活動時，將福氏內格里阿米巴原蟲吸入鼻腔，並沿著嗅覺神經進入腦部而發病，但喝下遭病原體污染的水則不會被感染，也不會透過人與人接觸傳播。該疾病潛伏期約1到7天，發病後病程進展快速，初期症狀為頭痛、發燒、噁心、嘔吐，之後出現頸部僵硬、抽搐、意識變化、譫妄、昏迷等腦炎症狀，發病後死亡率約99%。

台灣疾管署提醒，福氏內格里阿米巴原蟲好發於夏季，民眾於戲水或泡溫泉時，應避免水進入鼻腔或將頭部浸泡水中，於自然水域戲水時，亦應避免攪動底部池水或淤泥；戲水或泡溫泉後出現發燒、頭痛、噁心或嘔吐等症狀，應盡速就醫，並告知醫護人員接觸史。