深中通道｜具爆炸、腐蝕、放射性物質等危險貨物運輸車輛禁止通行

全長24公里、連接深圳及中山的深中通道即將開通。中山市及深圳市的交通局、公安局發布通告明確，禁止危險貨物運輸車輛在深中通道。



6月25日，中山市交通局、公安局發布通告明確，自深中通道（中山段）開通之日起，每天0時至24時，禁止危險貨物運輸車輛在深中通道（中山段）通行。

（微信公眾號＠中山發布）

6月22日，深圳市公安局交通警察局發布通告明確，東人工島至西人工島段為6.8公里特長隧道，根據《道路交通安全法》第三十九條的規定，當局禁止危險貨物運輸車輛在東人工島至西人工島段通行。

深中通道深中大橋路段。（攝影 楊凱力）

深岑高速西行的危險貨物運輸車輛應提前通過機場互通駛離，深岑高速東行的危險貨物運輸車輛應提前通過翠亨東互通駛離。

危險貨物運輸車輛是指車輛使用性質為「危化品運輸」的貨車、專用車輛及運輸列入《危險貨物道路運輸規則》（JT/T617）的具有爆炸、易燃、毒害、感染、腐蝕、放射性等危險特性物質或物品的運輸車輛。違反者將由公安機關交通管理部門依法予以處罰。

深中通道西人工島。（攝影 楊凱力）

深中通道｜記者上橋搶先睇 7·1前通車準備工作進入最後階段

全長24公里的深中通道，設計速度為100公里/小時，雙向8車道高速公路技術標準，設計日均車流量為10萬輛次，設計使用年限為100年。

正式通車後，中山往返深圳將縮短至30分鐘，相較於過去兜行虎門大橋能夠節省1個小時。