台軍標案曝使用大陸製光電設備　官方：全面徹查　1個月內更換

台灣民眾黨立委黃國昌周三（26日）揭露，台軍依規定不允許使用中國大陸地區產品，但聯合再生集團旗下的永梁公司卻在軍事要塞裝設陸製太陽能逆變器，軍方應全面徹查是否還有類似狀況。對此，軍備局工程營產處少將處長黃建勝回應指，確實有疏失，將虛心檢討，並已啟動全面徹查。



黃國昌在記者會上表示，2017年，立法院曾被踢爆裝設的光電板逆變器是華為製造，引發社會譁然，當時民進黨立委蔡易餘等人曾要求應禁用陸製逆變器，避免嚴重漏洞，令人不敢置信的是，由國發基金投資近30億元新台幣（約7.3億港元）的聯合再生，打著「綠能國家隊」招牌，竟在軍事要塞使用陸製光電設備。

黃國昌表示，聯合再生旗下的永梁公司得標陸軍蘭陽地區指揮部光電標租案，永梁與蘭指部簽訂的契約已明訂不得轉包、不允許使用大陸地區產品，甚至永梁評選會議時也承諾使用本土領導品牌的變流器，但他日前接獲檢舉指永梁不僅違約轉包，還違約裝上陸製的太陽能逆變器。黃強調，他日前親自到現場勘查，蘭指部總共有44台逆變器，每一台逆變器大剌剌地標示「Made in China」，質疑明明契約早已白紙黑字規定，但聯合再生視若無睹，是因為聯合再生政治後台很硬，可以如此恣意妄為。

黃國昌要求軍方徹查到底。（聯合報）

黃國昌要求軍方徹查到底，並全面清查是否還有光電標租案使用陸製產品，同時國發會應出面講清楚。

對此，聯合再生指出，因對案場管理不足，使得案場誤用德國廠商在大陸組裝的變流器，公司將在3天內提出案場整場更換台灣製造變流器的工程規劃與設備型號，若當局同意，盡快進行設備更換。陸軍司令部工兵處少將處長林佳耀則表示，依契約將要求7月26日以前全數更換，若未更換，會終止契約或是沒入履約保證金，並承諾全面清查、檢討驗收程序。