陸委會調中港澳警示燈號為「橙色」　國民黨：非區域穩定正面發展

針對陸委會調升中國大陸及香港澳門旅遊警示為「橙色」燈號，建議民眾避免非必要旅行，國民黨周四（27日）表示，近期大陸發布依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪，陸委會再調升大陸地區旅遊的警示燈號，並非區域穩定的正面發展。



國民黨表示，自總統賴清德上台後，兩岸只剩下政治喊話跟軍事對立。近期，大陸發布關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見，陸委會再調升大陸地區旅遊的警示燈號，並非區域穩定的正面發展。

國民黨指出，中華民國國民效忠中華民國憲法，沒有「台獨」疑慮，各方應對憲法保持信心。民進黨身為執政黨，應該遵循中華民國憲法的精神和規定來推動兩岸政策。而不是公然違憲違法，造成兩岸緊張衝突。

國民黨表示，自總統賴清德上台後，兩岸只剩下政治喊話跟軍事對立。（台總統府）

國民黨向民進黨呼籲稱，一個負責任的政府，應該盡力改善兩岸關係，讓兩岸人民可以平順從事交流活動。而不是一方面聲稱要追求和平共榮，但另一方面卻放任衝突升級，再回過頭來恐嚇人民，為自己的失德失能卸責。相信這種消極的作為，全民都會看在眼裏。

據此前報道，《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》具體規定關於追訴台獨份子期限、法條以及缺席審判規定，對境外的台獨份子一樣可以依法提起公訴。其中「分裂國家犯罪」最高刑是死刑，若情節嚴重即使過20年追訴期，依報請最高人民檢察院核准，仍然是可以依法起訴，終身追責。

本月24日，台灣總統賴清德回應該法稱，民主不是犯罪，專制才是罪惡，北京沒有任何權力可以制裁台灣人民，只因為台灣人民的主張；更沒有跨域追溯台灣人民的權力。