台學者訪陸稱「中國是祖國」　台教育部開罰所屬大學

台灣淡江大學企管系主任張雍昇與學生到中國大陸參訪，在接受媒體訪問時，脫口而出中國是「祖國」，引發爭議。台灣教育部28日對此回應表示，初步認定此舉顯已涉違反「對等尊嚴」交流原則及有損台灣尊嚴一事，教育部將列計行政缺失，並作為扣減學校相關獎補助款或招生名額之參據。



Youtube頻道「台灣網」本月23日發布以「台灣淡江大學系主任：希望更多台灣交換生來祖國大陸交流學習。」為題的影片，張雍昇在影片中接受《中國台灣網》記者採訪時稱，非常高興能來到濰坊工程職業學院這邊來做簽約的儀式，「我們是來自島內、寶島，淡江大學企業管理學系。」

台灣淡江大學企管系主任張雍昇赴陸參訪，受訪時脫口「祖國」，在台灣內部引發爭議。（Youtube「中國台灣網」）

張雍昇受訪時表示，淡江大學很喜歡與世界各地的名校合作，讓更多同學們有機會進行國際交流與交換，他相信能跟濰坊工程職業學院交流可讓同學們多了一條新的出路，他也相信能夠到「祖國這邊」來交換，對同學們在學習上能夠獲得非常大的一個收穫。

此外，張雍昇還指出，未來會想要再規劃與濰坊工程職業學院進行學分上的交換跟抵免，能讓同學們來到「祖國這邊」進行更深度的一些學習。

隨著影片曝光，「祖國說」在台灣內部掀起議論，張雍昇隨後於26日對外解釋，指他在回答時受到記者影響，因為對方是用「祖國」一詞來提出問題，強調自己其實也有用「大陸」一詞回覆記者，只是在影片中沒有看到。

針對張雍昇訪陸期間脫口「祖國」，台灣教育部28日對外公布認定。台媒《自由時報》報道，台灣教育部初步認定此舉顯已涉違反「對等尊嚴」交流原則及有損台灣尊嚴一事，教育部將列計行政缺失，並作為扣減張雍昇所任職的台灣淡江大學相關獎補助款或招生名額之參據。

台灣教育部國際司強調，兩岸教育交流應以「對等尊嚴」原則，進行「健康有序」之教育交流，以及各項教育交流活動均不得違反《兩岸人民關係條例》及相關法規，呼籲各級學校，兩岸教育交流不應受到任何不當的干擾以及涉及特定政治目的，相關活動內容倘涉違反兩岸條例或相關規定，應主動撤除。

教育部表示，學校教師參加教育交流或文化之旅等赴中國教育活動，應注意活動目的、辦理單位、行程安排與文宣資料等，不應有政治目的及政治性內容，以及有損我方之尊嚴與立場，以確保兩岸健康有序之教育交流，學校應確實擔負把關及監督兩岸教育文化交流等活動之責任，「淡江大學應對此有所知悉，不得有損尊嚴及違反相關規定」。