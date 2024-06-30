鼓勵港澳生畢業後留台工作　台官方放寬 「評點制」資格門檻

為吸引港澳生留台工作，台港經濟文化合作策進會與台灣陸委會近日共同舉辦培訓營。陸委會港澳蒙藏處組長李晉梅表示，近日勞動部已修正畢業僑外生留台工作評點項目，讓港澳生在畢業後更易以「評點制」找到工作。



台港經濟文化合作策進會30日發布新聞稿指出，為持續推動育才、攬才、留才政策，官方陸委會與策進會業於本月24至27日合辦「2024台港澳職涯啟航培訓營第一梯次─媒體產業、風格設計」。

為吸引港澳生留台工作，策進會與陸委會近日共同舉辦「2024台港澳職涯啟航培訓營」。（策進會提供）

李晉梅表示，近日勞動部修訂外國專業人員入台工作資格及審查標準相關規定，增訂社會工作師工作為專門性或技術性工作，並增加財稅金融服務及製造業工作內容，提供港澳生更多留台就業選擇。

李晉梅提及，在審核畢業僑外生留台工作的評點制度上，目前修正畢業僑外生留台工作評點表部分項目，讓同學在畢業後更易以評點制留台找工作。

針對港澳生畢業留台「評點制」新規定，勞動力發展署督導社團法人勞動與發展協會副研究員劉濬誠說明，若增列採計經台灣教育部認定之實習經驗，並調整在校就讀期間領取政府提供的獎學金，或成績達前30%者之分項配分及總分，分項配分由10點調升至20點，總分由原先190點調升至200點，一樣達到70點即符合資格。

劉濬誠提醒，港澳生申請時須注意的相關事項，包含外國語言認定是以護照官方語言為主，也可提供相關語言鑑定證照，但鑑定文件需在效期內等。