《新華社》記者盯梢台政論節目案　陸委會完成「無果」行政調查

針對台媒報道《新華社》駐台記者涉及介入台灣政論節目一案，台灣陸委會會同主管機關文化部、通訊傳播委員會（NCC）已完成相關行政調查。



台灣陸委會9日對外發布新聞稿表示，本案內媒記者係依據《大陸地區人民進入台灣地區許可辦法》申請赴台駐點，目前採專案方式辦理，由台灣文化部及陸委會進行個案評估、專案許可，經內政部移民署聯審會討論後，核發入出境證。

新聞稿強調，內媒駐點記者在台應遵守《大陸地區新聞人員進入台灣地區採訪注意事項》等相關規定，如有「從事與許可目的不符之活動」或「採訪期間變換所屬媒體或喪失新聞人員身分」，文化部得廢止其記者證，移民署得廢止其入出境許可證。

陸委會指出，為具體瞭解本案詳細情形，文化部發函要求協助申請新華社記者赴台之邀請單位提出說明，會同陸委會約晤《新華社》目前在台駐點記者，並分別洽詢本案報道媒體及被指涉電視台。NCC另發函「中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會」及「中華民國電視學會公協會」，請其洽會員注意並瞭解所屬政論節目有無相關情形。

台媒報道，《新華社》疑似參與台灣電視台政論節目製作，甚至派人在錄影棚盯梢，國台辦發言人朱鳳蓮6月26日回應，「這篇報道是一篇徹頭徹尾的假新聞，純粹是造謠」。（微博＠國台辦發布）

陸委會表示，綜上查察，本案報道媒體《自由時報》表示，所報新聞皆有所本，且經合理查證，基於新聞倫理，不便透露消息來源；被指涉之《新華社》駐點記者與電視台則均否認媒體報道指涉內容，邀請單位亦表示無從獲悉報道依據。

陸委會指出，針對行政調查部分，相關主管機關已依權責要求涉案單位及人員說明，查察事項已完成告一段落。鑒於行政調查之侷限性，本案所蒐集案內相關資訊，將提供檢調進行續處，並尊重司法機關的司法調查。

陸委會強調，文化部及陸委會將強化內媒駐點記者來台管理機制，持續依規定採專案方式以及移民署聯審會機制辦理，檢視是否依許可事由在台採報，進行個案評估、專案許可；並加強要求駐點記者須確實遵守政府法令規範，不得從事與許可目的不符之活動，倘涉有違法情事，將依法嚴處。