台軍罕見用中英文雙語廣播驅離解放軍機　綠委：與盟軍互動的訓練

面對解放軍機艦，台軍一向使用中文進行驅離廣播，僅針對國際機艦才使用英文。然而7月7日卻罕見被記錄到使用中英文雙語廣播驅離，引發關注。



據軍事粉絲專頁「Taiwan ADIZ」記錄，7月7日15時許，解放軍軍機進入台灣西部空域，空軍罕見以中英文廣播驅離，內容是：「中華民國空軍廣播，位於台灣西部空域的中共軍機注意，擬已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離。」緊接著使用英文：「R.O.C. AirForce on guard,attention! PLA aircraft over west of Taiwan,you have enter our airspace,influence our flighe safety. Get away!」

今次是台軍近年首次記錄對解放軍機採用英文廣播，「Taiwan ADIZ」分析，空軍對於沒有表明高度的廣播驅離對象一般是中共艦載直升機，是否特別使用英文廣播通知周邊的外籍機艦注意，值得關注。

圖為解放軍轟6轟炸機。（台灣軍方）

對此，空軍司令部參謀長王德揚中將周二（9日）證實，考量敵情威脅、國際情勢、飛航安全等三方面因素，自7月1日起，新增英語，採中英文雙語廣播驅離。

另外，民進黨立委王定宇向台媒表示，空軍在執行對解放軍機的驅離時使用中英雙語，一方面符合國際空域處理方式，同時也讓國際了解該空域屬於台灣，可以視為台灣用國際化語言處理空域上的國際問題。王又指，近年軍方有在訓練與盟軍的溝通，包含陸海空軍指令的重要術語等，並一年派兩個營到美國受訓，故使用中英雙語也能詮釋為台灣與盟軍之間互動的訓練，對台灣空軍訓練有助益。