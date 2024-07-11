懷疑對方出軌　台灣77歲老伯捅死同居36年女友　再縱火燒成焦屍

據台媒報道，台灣台東昨日（10日）晚間爆發一宗兇殺案。警方初步調查，77歲的潘姓老伯懷疑其張姓同居女友(63歲)出軌，二人多次發生爭執。昨晚睡前張女在床邊看手機打擾到潘男，爭吵後潘男先朝張女捅了一刀，隨後拿出汽油點火，將其燒成焦屍。



縱火行凶的潘男被警方帶回偵訊，犯後表現泰然自若。（中時新聞）

警方查扣潘男作案用的打火機。（中時新聞）

據《中時新聞》報道，台東警員及消防員昨日深夜接獲通報趕赴現場，發現張女的21歲孫子表情痛苦倒臥在地，且左手掌明顯被利器砍傷，身上有輕微燒燙傷。且現場屋內仍在竄出濃煙，火勢得到控制後發現1具焦屍，經調查確認死者是63歲的張姓女子。

許姓孫子供稱，當時聽到兩人為先前豐年祭（台灣傳統祭典）練舞一事發生爭吵，上前查看後竟見潘男持刀，想阻止還遭波及砍傷，嚇得逃出家門並打電話求救。

張女的女兒則表示，潘男先前不滿母親從事直銷業務，而發生激烈爭吵，甚至對母親動粗，這次是因為母親和親友練跳豐年祭舞蹈，深夜才歸家，進而引爆後續衝突。

事發現場。（中天新聞翻攝畫面）

事發現場。（中天新聞翻攝畫面）

事發現場。（中天新聞翻攝畫面）

《ETtoday新聞雲》報道，潘男供稱，他與張女交往同居36年，早就將房子過戶給她，但女友近年頻繁早出晚歸，懷疑女友與他人有染。

昨日（10日）晚間睡前張女躺在床上不斷滑手機，經出言制止無用後，再度激怒潘男，2人爆發激烈口角，潘男盛怒之下抄起菜刀先朝張女捅了一刀，隨後翻出家中存放的汽油，潑灑後以打火機點火，將伴侶燒成焦屍。

案發後潘伯已遭警方帶回，偵訊時態度冷靜。目前全案由警方調查中。