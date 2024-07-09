上海男家暴女兒後主動訴請法院只為咁？　網民怒斥：當初為何要生

為了讓前妻撫養女兒，上海男子陳強（化名）每隔2、3天就用電線、皮帶、棍棒等毆打女兒，還主動向法院提起訴訟及提供證據，證明自己不適合撫養女兒。

早前，上海市靜安區人民法院一審判決，女兒小雅隨其母親王紅共同生活，但王紅不服提出上訴，該案正在二審審理中。



陳強與王紅原是夫妻關係，雙方於2011年生育女兒小雅；2013年，雙方協議離婚，約定小雅由陳強撫養。2016年，陳強提起訴訟，要求小雅隨王紅共同生活，法院經審理後未予支持。2023年，陳強再次向上海靜安法院起訴，仍要求小雅隨王紅共同生活。

該案審理中，上海靜安法院委托社工服務機構開展社會調查，社工服務機構出具家事調查報告，載明「男方對未成年人有多次毆打情況，且有公安出警記錄，奶奶證實因毆打未成年人男方被警方拘留一天一夜」。

陳強自述，其每隔2、3天就用電線、皮帶等毆打小雅，但從未驗過傷。他又主動提供女兒被毆打後身上傷痕和嘴角流血的照片，以及他用棍棒毆打女兒的多段影片等，作為其不適合撫養小雅的證據。小雅則表示：「老師提到了（我）在校的問題後，會被父親打。因為不做家務，也會被打。」

為了讓前妻撫養女兒，陳強家暴女兒，還主動向法院提起訴訟及提供證據。示意圖。（視覺中國）

經審理，上海靜安法院一審判決小雅隨王紅共同生活，後王紅不服提出上訴，該案目前正在上海市第二中級人民法院二審審理中。

對於陳強的家暴行為，社工服務機構向法院申請表示，在調查中發現陳強對女兒小雅不盡撫養義務，且有毆打和虐待她等違法行為，對其身心健康造成嚴重危害。為保護未成年人的合法權益，該機構代為申請小雅的人身安全保護令，要求禁止陳強對小雅實施家暴。

法院認為，陳強多次暴力毆打未成年人小雅，嚴重侵害她的人身健康權，該行為在違法的同時，也有違文明、和諧、友善的社會主義核心價值觀，應當立即予以禁止。社工服務機構要求禁止陳強對小雅實施家暴，系其承擔社會責任並依法行使權利的行為，法院予以支持。

為了讓前妻撫養女兒，陳強家暴女兒，還主動向法院提起訴訟及提供證據。示意圖。（視覺中國）

今年3月1日，上海普陀法院裁定，禁止陳強對小雅實施家暴（包括但不限於辱罵、毆打、恐嚇、冷暴力等行為）。該裁定自作出之日起6個月內有效；在保護令失效前，人民法院可以根據申請人的申請撤銷、變更或者延長。

若陳強違反上述禁令，法院將依照《中華人民共和國反家庭暴力法》第三十四條之規定，視情節輕重，對其處以罰款、拘留。構成犯罪的，將依法追究刑事責任。

網民睇法：

希望搞清楚定性，這不是家暴，是刑事犯罪，建議直接公安介入

打孩子的證據都主動交出來了還不能定罪嗎

就是離婚了都不要孩子，一個虐待，一個明知虐待依然不要孩子，當初你們生她幹嘛啊

未成年人保護法呢？這父親不用坐牢麽？

小朋友真可憐，當爹不要當媽的也不要，還不如讓好心的家庭收養.......國家應該優化一下收養程序

這種情況法院還讓男方繼續這當媽的在幹啥

可憐的寶寶[可憐]長大誰都不要撫養

如果這案例成功判給妻子，那將會有更多的虐童案例，為了證明自己不適合撫養孩子~

孩子可憐，雙方都不想養……那當初為什麽要生

真的不要隨便生孩子。有些父母就不是父母

