13歲少年殺8歲女童案開庭　家屬：兇手毫無悔意其父母至今未賠償

2022年9月，甘肅13歲少年小劉（化名）疑被母親打罵後，對女性生出仇恨心理，持刀殺害8歲鄰居女童小悅（化名）。

6月26日下午3時，該案在隴西縣法院開庭審理。小悅父親龔某某稱，女兒遇害後，其遺體還被兇手侮辱，且遺體多處被兇手用刀劃刺。



疑因校園欺凌與母親打駡仇女 預謀殺人目標中有母親

2022年9月25日，甘肅定西某村一名年僅8歲的女童小悅遇害，嫌犯為鄰居家的13歲少年小劉（化名）。

《紅星新聞》報道，其母稱小劉此前曾遭受校園欺凌，自己也會因寫作業不積極打駡小劉，但未曾想小劉因受母親打駡對女性生出仇恨心理。小劉預謀的殺人目標有自己的母親和一些成績好的同學，但最後鎖定小悅。

案件資料顯示，案發前小劉已準備好水果刀、刀片、即棄手套、膠繩等作案工具，之後又以邀請小悅玩耍為由將她騙到林地。據親屬憶述小悅遇害場景，她的褲子脫到腳踝處，腹部被劃開，身體多處刀傷，家屬還指，小悅死後屍體被侮辱。

案發地點。（紅星新聞）

小劉。（紅星新聞）

兇手毫無悔意 其父母至今未賠償

小悅父親龔某某曾表示，「（被告）知道自己不會判死刑，所以面不改色」，於是他此前已提起刑事附帶民事訴訟。

據報道，龔某某提供的《刑事附帶民事起訴書》顯示，小劉羈押至今，對自己所犯錯誤持無所謂的態度，絲毫沒有悔罪，心理極不健康，存在較大的危害性。

《起訴書》還提到，牛某某和陳某某作為父母，對小劉疏於管教，導致他殘忍殺害小悅，至今未向小悅家屬道歉、賠償，獲取諒解。

此外，龔某某指案發後，小劉的父母帶着他們的小兒子離開，「我現在就想給孩子討個公道，必須嚴懲兇手」。

龔某某在小悅的安葬地種了果樹。（紅星新聞）

小悅。（紅星新聞）

刑事責任年齡下調後 目前共審結類似案件4宗

中國2021年3月起施行的《刑法修正案(十一)》將刑事責任年齡由14周歲降至12周歲，去年12月21日，最高檢核准同意追訴被告人小劉的刑事責任。

此案是下調後，經最高檢核准追訴的一起被告人在犯案時已滿12周歲未滿14周歲的刑事案件，據最高法今年4月發布的信息，人民法院共審結此類案件4件4人，犯罪人年齡在12至13歲之間，被依法判處10至15年有期徒刑。

北京師範大學法學院副教授蘇明月此前在接受採訪時表示，由於未成年人不適用死刑，若構成重罪且情節極其惡劣，最高可被判處無期徒刑，送入未成年人管教所服刑。