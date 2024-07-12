谷立言會賴清德提一中政策被「消音」？台總統府：錯假訊息

現任美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言周三（10日）拜會台灣總統賴清德，然而有媒體報道指出，谷立言提到一中政策的時候被「消音」，總統府新聞稿未完整呈現。對此，總統府發言人郭雅慧周五（12日）表示，谷立言談話時媒體在場，各家媒體也都完整掌握，並無消音的動機及可能性；對於媒體操作錯假訊息，總統府表示高度遺憾，要求有關媒體撤下破壞台美關係的不實報道。



谷立言拜會賴清德時提及，美國將繼續支持台灣，這也符合美國長久以來以《台灣關係法》、三個聯合公報和六項保證為指導的一中政策。

郭雅慧表示，總統的外交接見行程，基於禮貌與互信原則，依往例皆不會將賓客談話逐字詳列於新聞稿，類似作法主要民主國家皆然。谷立言談話時媒體在場，有公開資訊，供訊台、各家媒體也都完整掌握，並無消音的動機及可能性，建議媒體報道前應妥為查證。

她續指，台美關係在政府與民眾經年努力下有長足進展，然而特定媒體過去以來一再以惡意影射與錯假消息，如一年前已被司法單位證實是造假的「美方要求我國發展生物武器」報道等，傷害台灣外交，製造區域矛盾，現在又再次如法炮製，操作錯假訊息，令人高度遺憾。