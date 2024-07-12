歡迎29位內地文旅官員訪台參展　海基會：盼台方人員赴陸雙向交流

台灣海基會秘書長羅文嘉於今（12）日上午出席「2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展」開幕典禮致詞時表示，這次有許多中國大陸觀光旅遊相關人員來台參展，他代表海基會表達歡迎之意；羅文嘉特別強調，期盼未來台灣相關人員也能赴中國大陸，這才是健康有序的雙向交流。



根據主辦方信息，今次台北夏季旅展，總共有超過500間的參展單位，其中包含來自中國大陸12個省市70幾個攤位。羅文嘉表示，「有這個機會向全世界以及對岸的朋友，介紹台灣的好山好水與美麗人文，是政府與民間一起努力推動的成果，也是好的開始」。

羅文嘉強調，重啟兩岸對等的觀光交流，一直是政府推動的政策。交流不僅能讓兩岸關係更好，也能夠為兩岸帶來更好的發展和利益。他希望透過海基會這座溝通橋樑，可以讓兩岸不斷堆疊善意、跨越障礙、健康有序、雙向交流。

2024台北國際夏季旅展將於7月12日至15日在台北世貿一館登場。（旅展官網）

羅文嘉同時感謝台灣陸委會、交通部觀光署、內政部移民署協助，讓將近30名來自陸方的旅遊局官員能夠來台灣參加這次展覽，「這是一個善意」。今天有對岸的旅遊觀光官員來到台灣，我們也期望台灣推動旅遊觀光的相關人員，有機會能夠到大陸，透過雙向的交流對雙方都是有幫助的。

最後，羅文嘉表示希望透過這次的旅展，可以達到強化資訊透明、提升旅遊品質、落實赴陸人身安全保障三大目標，讓國人旅遊更安心。

針對大陸多位地方文旅系統官員藉旅展邀請訪台，台陸委會副主委梁文傑表示歡迎，但台官方並未規劃相關互動交流。（陳鄭為/攝）

此外，羅文嘉在活動前接受媒體訪問時，也自詡希望海基會的角色、工作能促進兩岸雙方的關係更緩和，讓雙方的社會還有人民的產業，尤其在今天觀光產業，是一個很好的起點，能夠敲開一塊磚，然後帶動兩岸健康有序的雙向交流。