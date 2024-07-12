油罐車混油｜平台下架軌跡查詢 胡錫進批：損害官方公信力
「油罐車運輸亂象」引發內地輿論持續發酵後，「發貨幫」APP本月11日緊急下架貨車軌跡查詢功能。內地資深媒體人胡錫進同日對此發文說，油罐車調查節骨眼上平台下架軌跡查詢，損害了官方公信力。
根據《濟南日報》報業集團旗下《新黃河》報道，對於下架貨車軌跡查詢功能，開發發貨幫APP的企業江蘇發貨幫數字科技有限公司工作人員稱，APP的貨車定位功能現在正在全線升級，這項工作是最近這兩天開始的，至於具體恢復時間，用戶可以等APP那邊的通知。
發貨幫APP這一功能此前便利大量貨主和老百姓查詢貨車定位信息，在「油罐車運輸亂象」曝光後，有網民追溯到了「問題油罐車」半年內的軌跡。
內地網民稍早前爆料，由於「油罐車運輸亂象」事件發酵，發貨幫APP的貨車軌跡查詢功能本月9日被大量訪問；APP開始緊急限制查詢需求，對數據源、數據用途以及授權做要求，並於次（10）日直接下架貨車軌跡查詢功能。
企業江蘇發貨幫數字科技有限公司工作人員當時回應說，他們只負責售後，對APP貨車定位功能進行全線升級，至於與「問題油罐車」事件之間有無關聯，該工作人員表示不太清楚。
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胡錫進同天在個人微博發文說，油罐車軌跡查詢功能突然因「貨車定位功能升級維護」遭平台下架，這個時間點來得太巧了，不可避免地會引發公眾質疑。
胡錫進說，如果下架該功能是受到外部力量的要求和干預所致，無論發出要求和干預的是誰，初衷是什麼，其實際效果都是破壞社會的基本信任感，而且這一後果最終損害最多的將是官方公信力。
胡錫進強調，查詢油罐車軌跡，對媒體參與報道以及公眾瞭解情況提供了重要途徑，要確保這一功能的延續，防止它在這個節骨眼上臨時下架產生不利社會共識的聯想，干擾全社會共同化解這一事件的大環境。
本文獲《聯合早報》授權刊載。