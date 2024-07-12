油罐車混油｜平台下架軌跡查詢　胡錫進批：損害官方公信力

「油罐車運輸亂象」引發內地輿論持續發酵後，「發貨幫」APP本月11日緊急下架貨車軌跡查詢功能。內地資深媒體人胡錫進同日對此發文說，油罐車調查節骨眼上平台下架軌跡查詢，損害了官方公信力。



根據《濟南日報》報業集團旗下《新黃河》報道，對於下架貨車軌跡查詢功能，開發發貨幫APP的企業江蘇發貨幫數字科技有限公司工作人員稱，APP的貨車定位功能現在正在全線升級，這項工作是最近這兩天開始的，至於具體恢復時間，用戶可以等APP那邊的通知。

發貨幫APP這一功能此前便利大量貨主和老百姓查詢貨車定位信息，在「油罐車運輸亂象」曝光後，有網民追溯到了「問題油罐車」半年內的軌跡。

一輛卸完煤製油的罐車在未洗罐的情況下進入一家糧油公司裝載大豆油。（新京報）

內地網民稍早前爆料，由於「油罐車運輸亂象」事件發酵，發貨幫APP的貨車軌跡查詢功能本月9日被大量訪問；APP開始緊急限制查詢需求，對數據源、數據用途以及授權做要求，並於次（10）日直接下架貨車軌跡查詢功能。

企業江蘇發貨幫數字科技有限公司工作人員當時回應說，他們只負責售後，對APP貨車定位功能進行全線升級，至於與「問題油罐車」事件之間有無關聯，該工作人員表示不太清楚。

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胡錫進同天在個人微博發文說，油罐車軌跡查詢功能突然因「貨車定位功能升級維護」遭平台下架，這個時間點來得太巧了，不可避免地會引發公眾質疑。

胡錫進說，如果下架該功能是受到外部力量的要求和干預所致，無論發出要求和干預的是誰，初衷是什麼，其實際效果都是破壞社會的基本信任感，而且這一後果最終損害最多的將是官方公信力。

胡錫進強調，查詢油罐車軌跡，對媒體參與報道以及公眾瞭解情況提供了重要途徑，要確保這一功能的延續，防止它在這個節骨眼上臨時下架產生不利社會共識的聯想，干擾全社會共同化解這一事件的大環境。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

