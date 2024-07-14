特朗普遇刺輕傷出院　轉飛新澤西能自行落機　將赴共和黨代表大會

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）出席競選集會時遇刺，賓夕法尼亞警方稱，他被提詞機受損彈出的玻璃碎擊傷。他其後稱將出席15日起舉行的共和黨全國代表大會（Republican National Convention）。



↓ 特朗普14日晚乘機抵達新澤西州紐瓦克機場（Newark Airport），競選團隊副公關主任馬丁（Margo Martin）發布一條特朗普在紐瓦克機場落飛機的影片 ↓

法媒7月13日報道，特朗普的競選團隊13日發布聲明說：「特朗普期待與大家在密爾沃基（Milwaukee）參加我們的大會，提名他擔任美國第47任總統。」

當天早些時候，特朗普在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）參加競選集會。他的演講開始後沒多久，現場發生槍擊，他雖受輕傷但沒大礙。槍手已被擊斃，現場觀眾1人死亡、2人受重傷。

2024年7月13日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）在美國賓州巴特勒舉行的巴特勒農場騷（Butler Farm Show）舉行拉票活動，槍擊發生後，特勤人員第一時間衝上台，包圍並保護他。在特勤局人員簇擁下，特朗普離開講台，仍向支持早舉起手臂示意。（Reuters）

特朗普：感謝特勤局快速反應

特朗普在當地醫療機構接受觀察後，據報現已出院。他在自己的社交平台發文說：「我要感謝美國特勤局和所有執法部門對賓夕法尼亞州巴特勒市剛剛發生的槍擊事件做出的快速反應。最重要的是，我要向集會上遇害者的家人和另一名重傷者的家人表示慰問。」

他說：「令人難以置信的是，這樣的行為竟然在我們的國家發生。目前還不知道槍手是誰，他已經死亡。我的右耳上部被子彈擊中。我（當時）聽到呼嘯聲和槍聲，並立刻感覺到子彈穿透皮膚，因此立即意識到出問題。（我的耳朵）大量出血，我這才意識到發生什麼事。上帝保佑美國！」

特朗普副手人選未定

共和黨將於15日至18日在密爾沃基舉行全國代表大會，特朗普預計將於大會最後一天接受提名，正式成為共和黨總統候選人。根據規定，特朗普最晚須在15日提出自己的副手人選，而後者將於17日在會上發言。

據美國新聞網站Axios 11日報道，特朗普的兒子小特朗普（Donald Trump Jr.）將出席大會，並將在副手發言前先出場講話，間接透露副手可能人選。推測認為，小特朗普將介紹自己的好友、俄亥俄州參議員萬斯（JD Vance）出場，使萬斯成為最有可能的副手人選。

2023年9月12日，俄亥俄州參議員萬斯（JD Vance）在美國華盛頓國會大廈被記者拍攝到。（Reuters）

萬斯在2016年曾經批評特朗普，但現在已經轉變成為特朗普最堅定的支持者之一，以及「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的領軍人物。

目前為止，特朗普對於副手人選仍搖擺不定。

本文獲《聯合早報》授權轉載

