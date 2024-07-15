台6歲童酷熱下赤腳走路20分鐘影片瘋傳　哭喊｢媽媽好燙｣燙出水泡

綜合台媒報道，近日有網民發布影片指，在夏季炙熱的氣溫下，新竹有一母親讓孩子赤腳走在柏油路上至少20分鐘，6歲女童足底被燙出水泡，部份二度灼傷。目前新竹社會處已先將女童安置，後續將視其母的情況讓孩子在適當的時候返家。



女童被逼赤腳行走在柏油路。（影片截圖）

女童被逼赤腳行走在柏油路。（影片截圖）

據台媒《ETtoday新聞雲》報道，新竹一名婦人在34度高溫下，竟讓孩子赤腳走在柏油路上至少20分鐘，過程被熱心民眾目擊拍下來上傳網絡。

影片顯示，一位女童赤腳走在滾燙的柏油馬路上，被燙得邊跳邊哭，不斷向身邊婦人求饒，喊「媽媽好燙、媽媽好燙」，但婦人仍扯著女童繼續往前走。期間女童曾嘗試掙脫婦人的手，衝到屋簷下躲避，但被婦人警告不准拖延時間，拉著女童繼續走，後續女童邊哭邊叫一路跳回家。

影片拍攝者曾詢問婦人，小孩為何沒有穿鞋，卻被回「小孩自己搞丟的，沒錢可以買給小女孩。」拍攝者提議帶孩子去買，但又被婦人回絕，繼續拖著小女孩快步向前走。目擊者說自己一路跟了將近20分鐘，即是指女童赤腳踩在滾燙柏油路上也將近20分鐘。

據《聯合新聞網》，該女童約6歲，今年將升上小學一年級，是單親家庭，由媽媽照顧扶養，而媽媽因工作不穩定，目前租屋中，影片中的婦人就是女童母親。

女童被逼赤腳行走在柏油路。（影片截圖）

新竹縣社會處表示，案件家庭為社會處列冊脆弱家庭，也是民間社福單位服務中的個案。目前，社會處已派請社工聯繫涉事母親，發現女童腳底有水泡，有4%的二度灼傷，已協助陪同就醫，同時清查女童身上是否有陳舊傷痕。