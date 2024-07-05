9歲腦麻痹兒子靠自己「站起來」！邁出人生第一步　父親強忍淚水

浙江溫州一名9歲腦性麻痺男童「壯壯」，在父母親的陪伴下走過漫長的復健之路。5月7日晚間，壯壯在父親經營的店內，突然自己從椅子上站了起來，在沒有任何扶持的情況下，邁出了人生中自己行走的第一步，讓在一旁使用電腦的父親又驚又喜，感動落淚。壯壯的母親表示，「這一刻，足足讓我們等了9年」。百萬位網民看到影片後，紛紛留言為壯壯加油打氣。



家人紀錄壯壯的復健過程。（微博截圖 / 自澎湃新聞）

綜合內地媒體報道，壯壯出生在一個普通家庭，8個月大時被診斷出患有「腦性麻痺」，父母親在醫生的建議下，開始陪着壯壯走上復健之路。2021年，在一名復健專家協助下，壯壯的家人為他定下詳盡的復健計劃，每天要花上近10個小時，重複進行十幾種訓練。

孩子非常懂事，一天天地努力進步。奇蹟在5月7日晚上降臨，壯壯在父親的店內，突然自己從椅子上站了起來，並且邁出了人生中自己行走的第一步。

壯壯終於邁出自己人生的第一步！(按圖了解)



9歲腦性麻痺男童「壯壯」，早前在沒有任何扶持的情況下，邁出了人生中自己行走的第一步。（微博截圖）

+ 4

目睹這一幕的壯壯爸，假裝鎮定地繼續工作，但眼淚卻忍不住潰堤，趕緊把太太叫來一同見證這感人的時刻。壯壯媽表示，「仔細去看，壯壯是有意識的不找東西扶，努力地在證明自己」。壯壯媽將這段影片分享到網路上，盼給予更多家庭希望。影片曝光後，許多網民紛紛留言給予祝福。

延伸閱讀：福建6歲女童患罕見腦瘤終不治 遺願感動全國：我要捐器官做天使

+ 17

延伸閱讀：

寵物店老闆走絕路 八點檔惡女動怒「開轟2樓」：祝行車平安

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】