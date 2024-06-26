廣東9歲自閉症男童遭虐待毆打　2名特殊學校老師被刑拘

近日，廣東肇慶家長劉女士表示，9歲的自閉症兒子星星（化名）被特殊學校的老師虐待，導致其頭部、胸部、右手、以及陰囊多處軟組織挫傷。

《縱覽新聞》報道，兩名涉嫌虐待男童的老師已被警方刑事拘留，劉女士也收到警方的立案告知書。



劉女士在網上發布影片指，兒子星星雖已9歲，但因患有自閉症，智商還停留在2、3歲，不能完整表達自己的想法。6月17日，因兒子不准別人碰他的手，劉女士才發現他的手腫脹。

醫院的診斷證明書顯示，星星的頭部、胸部、右手、以及陰囊多處軟組織挫傷。院方表示，男童是因暴力導致骨折，但老師否認有過體罰。

孩子被打到骨折。（影片截圖）

醫院出具的診斷證明書。（抖音＠姆姥虎）

後續通過閉路電視，劉女士得知星星在特殊學校內一共被毆打3次。劉女士指其中一次，老師像「拖死狗一樣」把星星拖到床邊再毆打。事後，老師向家長聲稱星星有吐血需要檢查，但否認打過他。

廣東9歲自閉症男童遭特殊學校3老師毆打 母：老師稱手腫是被蚊咬

老師與劉女士的聊天記錄。（抖音＠姆姥虎）

廣東9歲自閉症男童被特教機構老師毆打。（抖音＠姆姥虎）

《縱覽新聞》報道，6月24日上午，劉女士收到肇慶市公安局端州分局出具的立案告知書，2名涉事教師已被刑拘。

劉女士稱，該校還有十幾二十個特殊學生，但未知是否有類似情況。據媒體報道，廣東肇慶民政等相關部門已成立專項工作組進駐涉事的特殊學校，責令整改，並走訪慰問受傷兒童和家屬。