NBA｜侯活受訪表示有意回歸NBA　「想幫助帝王爭奪總冠軍」

去年11月，侯活（Dwight Howard）加盟桃園雲豹消息震驚台灣籃球界，如今隨着球季結束，他亦回到美國，暫未知下季會否繼續留在台灣。

近日這位中鋒接受美國媒體訪問時，表示還不打算離開NBA，並表明想為帝王效力，幫助他們拿下總冠軍。



侯活自從到台灣效力後，經常在社交媒體或接受訪問時分享在海外打籃球的樂趣，更多次公開邀請在NBA的好友轉戰台灣，勒邦占士（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）等亦被他提及過名字。

不過在台灣享受之餘，侯活也沒有打消重返NBA的念頭，他在周一接受《SacObserver》訪問時，表示還沒打算從NBA退役，「我希望幫助帝王爭奪總冠軍，雖然我相信他們的陣容已經很齊全了。」

侯活最近接受訪問時表示，仍未打算從NBA退役。（侯活Instagram）

帝王今季常規賽排名從上季的西岸第12一躍至第3名，令人驚喜的成績也讓主帥布朗（Mike Brown）獲得NBA年度最佳教練。被問到帝王常規賽的表現是否讓他感到意外時，侯活很快否定：「我不這麼認為，我喜歡布朗，我認為他是一位很出色的教練，他今年取得的成就非常令人印象深刻。」

侯活離開NBA前最後一季為湖人效力，當季他約一半場次為球隊正選，不過場均上陣時間僅為16.2分鐘，得分也只有6.2分，是職業生涯最低一季。雖然他意欲回歸NBA，但以其現在的狀態能否應付到NBA的強度和節奏，則未免令人有疑惑。

候活離開NBA前最後一季效力湖人，表現不太理想。（Getty Images）

侯活今季在桃園雲豹出戰20場，場均得23.8分、16.2個籃板和1.2次封阻，在T1聯賽得分榜僅排名第7位。名宿奧尼爾（Shaquille O’Neal）今年初便曾質疑侯活不夠資格入選名人堂，他批評該名中鋒在台灣也沒能打出統治級表現，甚至被前帝王中鋒辛巴（Sim Bhullar）比下去。

侯活在台灣面對辛巴的影片剪輯：

當打時期的侯活，曾有聯盟第一中鋒的美譽，生涯8次入選全明星，5次入選第一陣、3次當選年度最佳防守球員，他也曾以「一柱四炮」的重心身份帶領魔術殺入2009年總決賽，與總冠軍僅有一步之遙。不過時日過去，現在的他早已不復當年，離開魔術後輾轉效力多支球隊亦沒有出色表現，況且最關鍵的一點是，即使他回去NBA，恐怕亦不會是現在這支帝王——至少不會是布朗帶領的帝王。

早在2012/13球季，湖人曾組建過一支豪華的巨頭陣容：高比拜仁（Kobe Bryant）、加素（Pau Gasol）、拿殊（Steve Nash）、侯活以及慈世平（Metta World Peace），當時這個全明星陣容曾震驚聯盟，但在布朗的執教下，這支湖人戰績卻未如理想，季前賽8戰全敗後，開季後常規賽亦錄5戰4敗，布朗亦因此極速被炒，成為NBA史上第3快被解僱的教頭。

當然，布朗麾下的湖人失敗涉及傷患等諸多因素，這五名全明星級的球員鮮有機會一同上陣，但侯活未能履行布朗當時推行的普林斯頓進攻體系（Princeton offense），也是重要原因。

普林斯頓進攻簡單來說就是以中鋒為核心，要求場上五個人都有一定的在跑動、切入、傳球和投籃能力。當中鋒在高位持球時，其他球員不斷跑動傳接，主要是兩翼拉開，然後找機會通過交叉走位及單擋的方式切入到籃下，再在此基礎上產生多種變化。可以說在這個戰術體系下，中鋒是一個主要的傳球角色。

在NBA歷史上，普林斯頓戰術執行得最出色的，毫無疑問是千禧年代初的帝王。布朗當時想在湖人仿效但沒有成功，不過今季的帝王打法上結合了勇士的外線進攻方式後成功了——中鋒沙邦尼斯（Domantas Sabonis）正是這套戰術的核心之一。

他在今季的帝王隊中擔任控球中鋒角色，負責為隊友策應及傳球，常規賽場均能19.1分和7.3次助攻，助攻數為生涯最高，同時也是隊內最高；反觀侯活，當初在湖人執行普林斯頓戰術時便經常遭詬病視野及球商不足，綜觀他整個NBA生涯，沒有一個球季的平均助攻能超過2次。

侯活今年雖然已經37歲，但以他身體質素及天賦，要回到NBA擔當替補球員也絕非無可能，只是以他的球風要融入到布朗的帝王陣中，甚至說想「幫助」這支帝王奪冠，便可能有點困難了。