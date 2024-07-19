特朗普遇刺照炒起「同款相機」！內地商家不惜加5千元搶着收購

美國前總統特朗普日前在賓州造勢活動上遇襲，《美聯社》首席攝影師伍奇（Evan Vucci）用相機拍下歷史級神照，意外帶火內地高階相機熱潮，有商家願加價5000元人民幣收購。



《美聯社》一張特朗普忍痛振臂高呼「Fight」照片，被國際各大媒體廣泛使用，還意外地帶動內地相機市場熱潮。（《Time》）

據《每日經濟新聞》報道，特朗普遭遇槍擊，《美聯社》一張特朗普忍痛振臂高呼「Fight」照片，被國際各大媒體廣泛使用，還意外地帶動內地相機市場熱潮。很快就有經銷商、攝影師以「同款相機」為噱頭進行行銷。

與此同時，在電商平臺上，富士相機更是成為炙手可熱的商品。熱門機型如X-T30、X-T5等供不應求，有商家通過抽籤形式分配有限的購買名額，這些抽中的幸運兒可以在二手市場上以高出原價數千元人民幣的價格輕鬆轉手。富士相機儼然成為當代的「電子茅臺」，甚至商家林森（化名）表示「你只要搶到富士X100VI，加價5000元賣給我，我收」。

天貓「富士官方旗艦店」突然開啟抽籤活動。（天貓截圖）

隨着富士相機搖身一變成為炙手可熱的商品，不僅是攝影發燒友，連店家與「黃牛」也紛紛湧入這片藍海，林森表示「好幾萬個人線上上搶一兩台富士的機器，你如果搶到10台我都照單全收，但是不可能（搶到）的」。

在他的店舖內，佳能、尼康、索尼等國際品牌應有盡有，且價格相對穩定，唯有富士系列的價格如同坐上了火箭，每日波動，且多是向上攀升。一位顧客將一台僅使用了十多天的富士X100VI放到商家劉希（化名）的店裏寄售，標價達1.6萬元人民幣。

報道指出，每款富士相機的溢價程度各不相同，但幾乎都享受着遠超原價的待遇。例如，原價11390元人民幣的X100VI，在馬連道攝影器材城的售價已飆升至1.7萬元人民幣；原價9999元人民幣的X-T50，也身價大漲，達到約1.3萬元人民幣，林森直言，就算廠家來貨，他也不可能原價出售。

點圖放大看特朗普遇刺事件全過程：

+ 18

延伸閱讀：

一雙9700台幣！特朗普推「遇刺紀念鞋」 限量5000雙遭秒殺

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】