颱風格美｜全台5死531傷　中南部暴雨成災　多個縣市周五續放假

颱風格美（Gaemi，台稱凱米）周四（7月25日）晚上已在福建省莆田市沿海登陸，並減弱為強烈熱帶風暴，但台灣仍受暴風圈影響。截至周四晚上8時，格美在台灣共造成至少5死531傷。中南部多地暴雨成災，造成北迴鐵路及蘇花公路中斷，雲林、嘉義縣市、南投、台南、高雄、屏東、金門及部分山地鄉周五（26日）繼續停班停課。



（中央氣象署圖片）

風災死者包括：高雄市64歲女子駕電單車遭塌樹壓死、花蓮縣44歲女子遭樓頂塌落矮牆壓傷後不治、高雄市78歲男子被土石流掩埋後死亡、台南市65歲男子在家維修時摔斃、雲林縣75歲男子駕電單車時疑撞上塌樹後不治。

台灣多地雨量驚人，令台鐵多處軌道受創， 至少有5處嚴重受災。蘇花路廊多處發生坍方及土石流，其中有3處災點坍方嚴重，目標5天內打通。

中南部災情最重，彰化、雲林、高雄、台南等多個縣市水浸。中央氣象署統計，截至周四晚間10時，高雄多納林道站24小時累積雨量達1331.5毫米，在台灣歷來紀錄排第9 。

台電表示，截至周四晚上8時，全台累計曾停電超過78萬戶，台電已出動超過6,000人持續搶修，全台復電率逾92%，尚有6.5萬戶待搶修復電，其中高雄有1.5萬戶停電。台電指出，由於多處道路有山泥傾瀉、塌樹等災情，以及高雄等地嚴重水浸，影響搶修工作。