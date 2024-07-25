颱風格美｜外圍下沉氣流致深圳高溫加劇達37℃　週末局部有雷暴雨

今年第3號颱風「格美」已於24日上午09時正式加強為超強颱風級，成為今年首個超強颱風。而受颱風外圍下沉氣流影響，深圳炎熱加劇，7月25日上午8時30分，深圳市氣像台發布今年首個高溫橙色預警訊號。



颱風「格美」24日夜間登陸台灣中北部沿海地區，之後穿過台灣，於25日以颱風級或強颱風級在福建中北部沿海登陸，然後深入內陸並北上，強度逐漸減弱。

作為超強颱風的「格美」，其具有很龐大的外圍環流，預計25日受颱風「格美」外圍下沈氣流影響，深圳最高氣溫可達36-37℃，如冷氣機外機令深圳炎熱加劇。

深圳市氣象台亦於7月25日08時30分，將全市陸地高溫黃色預警信號升級為橙色，預計25日深圳最高氣溫將升至35℃以上，中北部和人口密集區最高氣溫37℃以上，信號可能持續1天。提醒市民注意防暑降溫，視情況停止戶外或高溫條件下作業。

「格美」不僅擁有西南季風的強力支援，還有來自海上的水汽和熱量不斷補充，這都讓它變成一個颱風「巨無霸」。在超強颱風「格美」龐大的雲系中，積累了大量的季風水汽，這也導致其將會成為一台無情的「倒水機器」，雖然不會直撲廣東地區，但預計會給廣東部份區域帶來風雨影響。

預計受「格美」外圍下沈氣流控制，25日深圳市多雲間陰天，有局地（雷）陣雨，天氣炎熱，氣溫28-34℃，中北部可達35℃或以上，26日雷陣雨增多，另外25-26日沿海高地及海區最大陣風7-8級；展望27-31日，受西南季風影響，深圳降雨頻密，暴雨風險高。