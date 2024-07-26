強颱風格美吹襲日本　沖繩人「妙招」防狂風吹翻吹走汽車

強颱風格美（Gaemi，又譯凱米）的狂風暴雨令兩岸多處受災，包括日本沖繩多處24日也受影響。沖繩一些車主想出妙招，用綁帶和繩子將車輪固定在地上。人們也可從照片想像到，沖繩真正當風時，對人命與財物的威脅有多大。



【颱風／格美／凱米／台灣風暴／天氣預報／天氣報告】香港天文台網站的資料顯示，強烈熱帶風暴格美今晨早上8時集結於香港東北方約620公里，中心附近最高持續風速是每小時90公里。格美今日會橫過福建內陸並逐漸減弱。

格美24日吹襲石垣島及與那國島時，當天下午與那國島最大瞬間風速每秒50.2米，石垣島也同樣狂風大作。

沖繩並沒有高山，無法阻擋風勢，一些小型汽車如輕自動車很易被吹走。以往汽車在風災中吹翻吹走的情況在當地並不罕見，因此車主們面對格美逼近時實行出招應對。

有網民在社交媒體X分享3張照片，可見好幾輛車在大樓外、馬路上翻覆。他同時轉發另一人說明稱，颱風侵襲時，很多輕型車輛會被吹翻，於是車主使用繩索或綁帶，將輪胎固定在地上。發文的人補充說，這不是違例泊車的結果。

不少網民認為這是好主意。連沖繩人也好奇，稱第一次看到在停車場固定輪胎的做法，以及提問稱沖繩的停車場是否有這種設備。

強颱風格美令包括日本沖繩石垣島在內的地方大受影響。有日本網民相，指出沖繩一些車主想出妙招，用綁帶和繩子將車輪固定在地上。

強颱風格美（Gaemi，又譯凱米）令包括日本沖繩石垣島在內的地方大受影響。有日本網民相，指出沖繩一些車主想出妙招，用綁帶和繩子將車輪固定在地上。（@R__mini）

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