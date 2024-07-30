房客多到記不清！台包租公2層樓16間劏房　疑租客抽菸惡火奪三命

台灣彰化縣一棟4樓房子今日（7月30日)清晨6點多發生火警，警消獲報到場後救出屋內6人，其中2男1女無生命跡象，送醫搶救後宣告不治，另2人受傷送醫。



台媒報道稱，現場為2棟4層樓透天厝，另外旁邊還有一間平房，均為莊姓屋主所有。莊姓屋主將2棟4層樓透天厝及1樓平房，共隔出45間房出租，每間房月租4000元（新台幣，約951元港幣），月收租金可達18萬租金（新台幣，約42,816元港幣），租房人數多到連屋主自己也不清楚到底有多少人住在裡面。



台灣彰化縣一棟4樓房子今日（7月30日)清晨6點多發生火警，警消獲報到場後救出屋內6人，其中2男1女無生命跡象，送醫搶救後宣告不治，另3人受傷送醫。(翻攝聯合報)

據了解，火災事發現場1樓擺放多部電動機車，另一旁的平房內擺放金紙及雜物，但當警消抵達時1樓已全面燃燒，可怕的黑色濃煙還不斷向上竄升。

莊姓屋主則懷疑，一樓旁平房則出租給一名58歲男子，該男平常有吸菸習慣，懷疑是屋內堆置雜物、電池引發火警，詳細起火原因仍待調查釐清。

台灣彰化惡火奪3命。（翻攝台媒）

租戶控屋主生性摳門：連煙霧偵測器都不裝

多名租戶透露，房東有很多房產在出租，每個月租金4千、水費150元，另外還有販售電動機車。租戶指控，房東生性摳門，連煙霧偵測器（住警器）都不裝，房屋還都是違建，根本罔顧住戶安全。

據了解，該棟樓租戶多是外籍移工。另外有一名正在放暑假，準備升高一的楊姓少女說，她原本還在睡覺，「媽媽聞到燒焦味喊我起來，不然我就躺在裡面了」，她難過表示，學校東西都燒掉了，已逝父親遺留的棉被、電單車也都燒掉了。

楊姓少女表示，自己家境不好，「媽媽身體不穩定找不到工作，現在失火了，交通工具也沒了，希望房東可以拿些押金出來」。

陳姓目擊者則稱，這棟樓上租外勞，樓下租給中風洗腎的人，他看到從一樓開始冒煙，隔壁還沒燒到，後來爆炸聲傳出，屋主夫妻先逃出來，後來又爆炸了，他趕緊喊「大家趕快跑」，有看到外勞逃出來，他問「裡面還有人嗎？趕快跑出來」，大家顧著跑都來不及叫人逃生。