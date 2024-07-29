台灣漁船越界捕魚遭日本公務船扣檢　船長等8人被帶走調查

據台媒報道，台灣「富申」漁船於7月28日下午4時10分許，被日本公務船追逐、登船檢查，船長等8人被送往石垣島調查，台灣海巡署接報後派遣宜蘭艦前往協助。



據悉，「富申」疑似進入與那國島12海浬內進行捕撈，被日本海上保安廳巡視船發現，目前經過初步溝通，日方將在罰款150萬日圓擔保金後才放行人員與船只。



台灣「富申」漁船被日本公務船追逐、登檢。（台灣中時新聞網）

台灣漁業署昨日（28日）接獲蘇奧漁業電台通報，宜蘭籍「富申」漁船在當日下午4時10分，於在北緯24度33 分、東經122度36分（距蘇澳40海浬，護漁界線外5海浬）遭日本公務船追逐，下午4時20分被日本海上保安廳登檢。

經查，「富申」船為沿近海作業之漁船，27日晚間10時03分自宜蘭南方澳漁港出港，船上共8名台籍船員。日方要求繳納擔保金150萬日圓，目前事件由台灣駐那霸辦事處協助處理中。