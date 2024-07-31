美台簽署4.7億港元合約　提升台軍情監偵系統數據鏈

台灣與美國簽署旨在提升台灣軍方指揮管制及情監偵系統數據鏈的軍售合約，總值20億新台幣（約合4億7681萬港元）。



據台媒《自由時報》報道，台灣政府電子採購網7月31日公布，台防部駐美軍事代表團近期於美國在台協會（AIT）簽署「資通系統提升先期規劃」標案，總金額為20億5844萬9130元，執行至2026年12月31日。

根據公告信息，上述標案由台防部資通電軍指揮部主辦，履約地點在新北市新店區、高雄市左營區。

台灣軍方採用的Link-16系統，也是美國、日本及北約成員國使用的戰術信息鏈路系統。（L3Harris公司官網）

美國政府是在今年2月21日公告這項「Link-16系統提升先期規劃」軍售案。台灣軍方當時解釋，這項軍購案將請美方對整合台軍指揮管制及情監偵系統數據鏈路升級，進行整體規劃和升級作業，以提升共同作戰圖像效能，建立軍事互通性。

《自由時報》稱，「Link-16」是台灣、美國等北約國家使用的戰術信息鏈路系統，供各式軍機、軍艦、作戰車輛即時交換文字、圖像、語音等戰術信息，甚至可與友盟部隊通聯。

台灣對美採購的「海馬斯」多管火箭系統最快2024年底開始交付，屆時亦須更完善的戰術信息鏈路系統，精進聯合作戰成效。（美國陸軍網站）

不過，目前台灣軍方現有的系統只是「精簡版」，並未擴及所有現役軍備。隨著台軍未來數年將陸續獲得美製F-16V block70戰機、M1A2T戰車、「海馬斯」多管火箭系統及陸射魚叉導彈，戰術信息鏈路系統的升級變得更具迫切性。

台灣國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲今年2月曾分析，此案涉及美台軍事深層合作，將能分享戰場情資。即使美軍未直接介入台海衝突，美軍仍可將偵測到的戰場情資分享給台軍。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

